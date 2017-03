Burkina :   L’Agence universitaire de la francophonie célèbre la journée internationale de  francophonie 

15 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Du 20 au 22 mars 2017, l’Agence universitaire de la francophonie par son Campus numérique francophone de Ouagadougou (CNFO) a célébré la francophonie à travers des journées portes ouvertes autour du thème « J’aime et je partage mon #20 mars » (http://www.20mars.francophonie.org/). A cette occasion, une série d’activités ont été mises en œuvre avec la collaboration des universités membres, du ministère de la jeunesse et du secteur privé (entreprises et incubateurs d’entreprises).

Deux communications (francophonie et le volontariat international de la francophonie) faites par d’anciens volontaires burkinabè et un atelier de formation de formateurs sur le méta-portail des ressources éducatives libres IDNEUF (www.IDNEUF.org) ont marqué la journée du 20 mars 2017.

Les objectifs poursuivis par cette formation étaient non seulement de sensibiliser le public cible (les bibliothécaires et documentalistes) sur les licences creatives commons (CC), mais également de les former à l’utilisation du méta-portail IDNEUF et à l’indexation des ressources éducatives libres sur le portail. Cet atelier a regroupé une trentaine de documentalistes-bibliothécaires des universités membres de l’AUF au Burkina Faso.

Le 21 mars, un ciné-débats suivi de deux communications sur les thèmes « Entrepreneuriat » et «recherche d’emploi» ont rassemblé des étudiants en fin de cycle, chercheurs d’emploi et porteurs de projets.

A cet effet, avec la collaboration du Groupe Aveplus (www.aveplus.net), une présentation de l’incubateur d’entreprises Keolid et des opportunités offertes a été faite aux participants. On note également la collaboration de l’Observatoire national de l’emploi (ONEF) à cette activité qui a profité de l’opportunité pour présenter son application mobile de recherche d’emploi via le SMS « ONEF-JOB » et un call center y dédié (3401). Le fait marquant de cette journée a été la mise en place d’une communauté de jeunes entrepreneurs au sein du CNF de Ouagadougou.

Le 22 mars, le CNFO a choisi de faire le lancement du MOOC C2i « Usages du web et documents dans le Cloud» et d’installer la communauté des apprenants. Avec plus de 70 inscrits répartis en plusieurs groupes, les apprenants ont été formés à la prise en main de la plate-forme et de l’environnement des logiciels libres. Vu l’engouement des étudiants pour le MOOC (massive open online course), les activités se sont poursuivies jusqu’au 24 mars.

Correspondance particulière