Mali : Prorogation de l’état d’urgence

En état d’urgence depuis 16 mois, les autorités maliennes ont prolongé d’au moins dix jours encore cette mesure dans le pays.

Instaurée dans le pays depuis l’attaque terroriste contre l’hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015 ou une vingtaine de personne avait été tuées, cette mesure d’exception avait été prorogée de six mois le 30 juillet 2016 et vise notamment à assurer la mise en œuvre des procédures juridictionnelles liées aux actes et aux menaces terroristes..

Dans un communiqué publié dans la soirée du jeudi 30 mars 2017, les autorités estiment que cette nouvelle prolongation a permis de « renforcer davantage les dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme et d’accroître les capacités opérationnelles et les actions de contrôle des forces armées et de sécurité », a rapporté BBC Afrique.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24