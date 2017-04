Lutte contre la désinformation en ligne : Facebook et ses partenaires multiplient les initiatives

0 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Facebook, Mozilla et un panel d’agences, d’universités et d’autres organisations ont lancé un fonds de 14 millions de dollars inscrit dans la lutte contre la désinformation. Cette somme servira à financer la « News Integrity Initiative », un consortium autour de la City University de New York, rapporte « l’informaticien.com ».

Sur le front des « fake news », Facebook multiplie les initiatives. Cette fois-ci, le géant rejoint un consortium impulsé par la City University de New York (CUNY), la News Integrity Initiative. Laquelle rassemble diverses organisations, universités, centres de recherches et agences : Edelman, l’European Journalism Centre, l’Ecole de Journalisme de Sciences Po, Weber Shandwick, le fondateur de Wikipedia Jimmy Wales, l’UNESCO.

Au côté d’autres entreprises et fondations dont Mozilla et le Craig Newmark Philanthropic Fund, la Ford Foundation, AppNexus ou Betaworks, Facebook participera au financement de ce projet. C’est un fonds de 14 millions de dollars qui vient soutenir The News Integrity Initiative, informe le site d’informations français.

Celle-ci a pour objectif de « faire progresser la littératie des nouvelles, d’accroître la confiance dans le journalisme dans le monde et de mieux informer la conversation publique ».

Il s’agit de lutter contre certaines formes de désinformation, le nouveau cheval de bataille de bon nombre d’acteurs du Web. Le fonds sera géré par la Fondation de l’École supérieure de journalisme de la CUNY et servira à financer projets, événements et recherches menées par les différents participants.

Pour Facebook, cet investissement s’inscrit dans le cadre plus large de son « Facebook Journalism Project ». Depuis le début de l’année, l’entreprise de Mark Zuckerberg met en effet en œuvre diverses mesures visant à aider les internautes à trier le vrai du faux dans la masse d’informations accessibles en ligne.