Mecque: La police déjoue un attentat contre la Grande Mosquée

94 PARTAGES Partager Twitter

Le ministère de l’Intérieur saoudien a annoncé que la police a déjoué ce vendredi 23 juin 2017 un attentat « imminent » contre la Grande Mosquée de la Mecque. Toutefois, elle n’a pu empêcher l’explosion provoquée par le kamikaze encerclé. Bilan: Onze personnes blessées.

La Grande Mosquée de La Mecque a été la cible d’une action « terroriste » fort heureusement déjouée par les forces de sécurité saoudiennes dans la matinée du vendredi 23 juin.

Le bilan fait état de onze personnes, six pèlerins et cinq policiers, blessées. Cela est survenu à la suite de « l’effondrement partiel du bâtiment de trois étages où s’était barricadé un kamikaze, assiégé, qui s’est finalement fait exploser », a indiqué un porte-parole du ministère dans un communiqué. Le kamikaze était affilié à un groupe « terroriste » basé dans deux quartiers de La Mecque et à Jeddah, la capitale économique du royaume, sur la mer Rouge et que cinq membres, y compris une femme, avaient été mis aux arrêts.

Le porte-parole du ministère, le général Mansour al-Turki, a expliqué que l’attentat était « imminent » et que les policiers avaient assiégé la position tenue par le kamikaze, c’est-à-dire, un bâtiment de trois étages situé dans l’enceinte de la Grande mosquée. « Malheureusement, il a commencé à tirer sur les forces de sécurité une fois qu’il a remarqué leur présence, ce qui a entraîné un échange de coups de feu, avant qu’il ne se fasse exploser », a-t-il déclaré.

Cet attentat déjoué de justesse est le deuxième du genre à viser un lieu sacré des musulmans en Arabie saoudite en moins d’un an. « En juillet 2016, un attentat perpétré à Médine, deuxième lieu saint de l’Islam, avait fait quatre morts parmi les gardiens de sécurité, près de la Mosquée du prophète Mahomet », se souvient notre source.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Source: AFP