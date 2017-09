Harpe de l’excellence 2017 : Jabneel sur le haut du podium

0 PARTAGES Partager Twitter

Le groupe Jabneel porte désormais le flambeau de la Harpe de l’excellence 2017. Il a été désigné champion de la 9 ème édition le dimanche 24 septembre 2017.

Débutée le 23 juillet 2017, la finale de la compétition a eu lieu le dimanche 24 septembre 2017 à Ouagadougou. Au départ, ils étaient 25 groupes dont 15 pour la Harpe junior et 10 pour la Harpe sénior.

A la finale il y avait 5 groupes pour la Harpe sénior et 5 candidats pour la Harpe junior. Les candidats ont eu à faire deux épreuves à savoir une chanson imposée et une composition personnelle.

Le vainqueur de cette 9e édition est le groupe Jabneel avec une moyenne de 16,2/20 Le groupe Ashbel est 2e, le groupe Junior grâce divine est 3e et Ambassadeur Celeste Matania, 4e.

« Le bilan est très positif et je rends grâce à Dieu », a indiqué Paul Yelnodo, le promoteur de la Harpe de l’excellence. Par ailleurs, il a rappelé que le travail sur le rythme dagara n’était pas facile mais les candidats ont su relever ce défi. « La culture burkinabè a gagné un pas », dit-il.

Il a également remercié les parents et tous les partenaires qui leur ont permis de mener à bien la 9e édition de la Harpe de l’excellence.

Paul Yelnodo a laissé entendre que le prix du premier de cette édition qui est de 300 000 F CFA passera à 500 000 F CFA à la 10e édition.

Chaque lauréat a été récompensé d’une lampe solaire et d’un instrument de musique.

Pour la Harpe junior, ils étaient 5 finalistes. La première du nom de Micaja Ilboudo a reçu un vélo et les quatre autres, Lydia Sawadogo, 5eme, Mica Ilboudo, 4 eme, Elza Sanou, 3 eme et Betsalel Kaboré 2 eme ont reçu des kits scolaires et des attestations.

Irmine KINDA

Burkina 24

Les résultats des prix spéciaux

Meilleure voix féminine : Kabré Amandine

Meilleure voix masculine : Bationo Eliezar

Meilleur au piano : Tiendrebéogo Ephraim

Meilleur à la basse : Parbgo Salomon

Meilleur à la Batterie : Koncobo Kevin

Meilleur à la guitare : Nieba Eugène

Pianiste devenu balafoniste : Kafando Ismaël