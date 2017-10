Biodigesteur : Des experts internationaux réunis à Ouaga

3 PARTAGES Partager Twitter

Le gouvernement burkinabè en collaboration avec Africa Biogaz Partnership Programme (ABPP) organise du 10 au 12 octobre 2017 à Ouagadougou la première conférence internationale sur la technologie du biodigesteur. Ouverte ce 10 octobre, la rencontre des experts constitue la première étape de cette conférence internationale.

Le biodigesteur est un dispositif technique utilisé pour produire du biogaz, un mélange de gaz produit par des bactéries digérant de la matière organique dans des conditions anaérobies. Il s’agit au fait d’un réacteur chimique dont les réactions ont une origine biologique. Ce dispositif technique sert à la transformation en biogaz des injections animales (bouse de vache et crottin de porcs) ou autres résidus organiques.

Selon l’ambassadeur néerlandais au Burkina avec résidence à Bamako, Jolke Folkert Oppewal, le procédé est une manière peu couteuse et assez facilement réalisable de produire de l’énergie renouvelable. Le biodigesteur a été principalement mis en place dans plusieurs pays, notamment au Vietnam, en Tanzanie, en Chine, au Brésil, au Burkina.

Vulgariser le biodigesteur en Afrique…

« L’Afrique demeure la surface de la planète la plus menacée par les conséquences néfastes du changement climatique », a soutenu le Pr Filiga Michel Sawadogo, Représentant le Président de la Commission de l’UEMOA.

Le biodigesteur existe au « Pays des Hommes intègres » depuis 2009, faisant du pays l’un des pionniers dans le domaine. Dans la perspective de vulgariser la donne notamment en Afrique, Ouagadougou accueille du 10 au 12 octobre 2017 une conférence internationale sur la technologie du biodigesteur.

Première du genre dans la sous-région, cette conférence regroupe 12 pays africains autour du thème général « L’Afrique à l’ère des changements climatiques ». La première étape de la conférence, la rencontre des experts s’est ouverte ce 10 octobre 2017. L’ambassadeur néerlandais, Jolke Folkert Oppewal, souhaite que cette rencontre d’experts soit productive.

Des experts pour stimuler un réel engagement des Etats

« La conférence vise à créer les conditions et un environnement favorable à l’accélération du développement du marché de la technologie du biodigesteur en Afrique. Cette coopération permettra aux différents pays d’aller plus vite dans l’implémentation de leurs programmes nationaux », a indiqué, pour sa part, le ministre en charge des ressources animales, Sommanogo Koutou.

Le ministre est convaincu que la rencontre des experts pourra favoriser un engagement réel des Etats et des partenaires techniques et financiers pour la préparation, le financement et la mise en œuvre de programmes nationaux et un programme régional de dissémination de la technologie du biodigesteur en vue notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté.

Xavier Bambara est membre de l’équipe de coordination du programme national de biodigesteur.

Pour lui, il n’y a pas de débat et il faut agir vite : « L’Afrique est frappée de plein fouet par les effets du changement climatique.

Pourtant, sa responsabilité n’est pas la plus importante. C’est pourquoi le gouvernement burkinabè organise cette conférence pour convier un certain nombre de pays afin de mutualiser nos efforts pour permettre notamment aux populations rurales d’avoir accès à cette technologie ».

Noufou KINDO

Burkina 24