Kenya : Raila Odinga se retire de la présidentielle

Raila Odinga a décidé de se retirer de la course à la prochaine présidentielle du 26 octobre au Kenya, et ce « dans l’intérêt des Kényans ».

Raila Odinga aura réussi à déjouer les pronostics en annonçant à la surprise générale, ce mardi 10 octobre, son retrait au cours d’une conférence de presse. « Dans l’intérêt des Kényans, de la région et plus largement du monde, nous estimons que le mieux sera que la National Super Alliance (la Nasa, coalition de l’opposition, ndlr) soit absente de l’élection présidentielle prévue pour le 26 octobre 2017 », a-t-il fait savoir à la presse et ses milliers de partisans.

La Cour suprême kényane avait remis en cause, le 1er septembre 2017, la validité des élections ayant opposé Raïla Odinga au président sortant Uhuru Kenyatta le 8 août 2017, bien que la Commission électorale indépendante (IEBC) ait proclamé le dernier cité vainqueur dès le premier tour avec 54,27% des suffrages, contre 44,74% pour l’opposant Raïla Odinga.

« Nous sommes arrivés à la conclusion que l’IEBC n’a pas l’intention d’entreprendre les changements au niveau de ses opérations et de son personnel pour garantir que les illégalités et irrégularités qui ont conduit à l’invalidation du scrutin du 8 août ne se reproduisent pas », a-t-il conclu.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24