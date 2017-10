Liberia: Les Libériens votent ce mardi le successeur d’Ellen Johnson Sirleaf

0 PARTAGES Partager Twitter

Plus de deux millions de Libériens votent ce mardi 10 octobre pour choisir celui ou celle qui succédera à Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue chef d’Etat en Afrique. Les observateurs estiment que ce scrutin devrait asseoir définitivement la démocratie dans ce pays qui continue de payer un lourd tribut de la guerre civile qui l’a dévastée durant plusieurs années.

En plusieurs de choisir leur nouveau président, les Libériens élisent également ce mardi 10 octobre, les 73 parlementaires devant occuper la Chambre des représentants.

Les bureaux de vote qui ont ouverts à 8h00 sont censés se refermer à 18h00 GMT, tandis que les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, selon la Commission électorale.

Les principaux favoris de cette élection présidentielle sont le sénateur George Weah, légende du football africain, le vice-président Joseph Boakai, l’avocat et vétéran de la politique Charles Brumskine et les puissants hommes d’affaires Benoni Urey et Alexander Cummings.

Le scrutin présidentiel au Liberia se déroule en deux tours au cas où aucun des candidats n’obtiennent pas la majorité absolue au premier tour. Quant aux législatives, elles se déclinent en un seul tour.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Source: AFP