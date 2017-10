Projecteurs du Festival Yinimbaayi sur le Centre-Est

1 PARTAGES Partager Twitter

L’association pour la promotion de la région du Centre-Est, représentée par son coordonnateur Idrissa Tarnagda, était dans les locaux de la radio Burkina 24, le 10 octobre 2017, pour parler de la deuxième édition du « Festival YINIMBAAYI ».

Placé sous le thème, « Culture et développement local», le festival est à sa deuxième édition. Un bref rappel a été fait par le coordonnateur pour situer le contexte du festival et par là informer l’opinion publique des innovations de la deuxième édition du festival prévue pour se tenir du 17 au 19 novembre 2017 à Tenkodogo en face du Conseil régional du Centre-Est.

« Un pays ne peut pas se développer sans passer par sa culture ». C’est l’avis du coordonnateur. Les organisateurs de ce festival ont trouvé un cadre pour préserver ce que leurs ancêtres leur ont légué en créant le «Festival YINIMBAAYI » pour montrer la culture au monde entier.

« Le Festival YINIMBAAYI » de Tenkodogo matérialise l’essence de la culture du Centre-Est du Burkina Faso. Le mot YINIMBAAYI vient de la langue Bissa qui signifie : Etre né trouver nos valeurs traditionnelles ancestrales, une façon d’affirmer sa provenance culturelle et surtout d’interpeler les générations à venir à perpétuer cette culture qui constitue leur identité », a expliqué le coordonnateur, Drissa Tarnagda.

Les activités de la deuxième édition du festival seront axées sur les formations, des prestations d’artistes, tout en les outillant avec les instruments locaux de musique, et des élèves dans les écoles en passant par le théâtre en les sensibilisant sur l’incivisme. Une Rue marchande sera au rendez-vous, en plus d’une mini foire qui va durer du 17 au 23 novembre 2017 pour permettre aux artisans d’ailleurs de venir exposer leurs matières premières. Une course féminine cycliste sera aussi organisée pour valoriser la femme.

Une innovation

« Pour cette deuxième édition, les organisateurs entendent rendre hommage au professeur Jean Pierre Guingané et créer un prix Guingané qui sera attribué à une personnalité de la région qui contribue et soutient le développement de la culture de cette région », a souligné Drissa Tarnagda.

Ce festival regroupe toutes les langues de la localité. Il n’y a pas que la langue bissa qui est parlée dans la région du Centre-Est. Toutes les couches sociales sont représentées, a-t-il souligné.

Drissa Tarnagda a lancé un appel à tous les acteurs de la culture à venir tisser des liens pour voir comment ensemble ils pourront travailler pour faire rayonner le niveau et le nom de la région sur le plan national et international.

Tout en espérant avoir des soutiens de personnes de bonne volonté pour rendre cette deuxième édition un succès, il a indiqué que le budget pour cette édition est de 13 940 000 FCFA.

Il a également fait un bilan « positif » de la première édition du festival. « Avec un budget de 9 millions, nous avons pu organiser le festival », a-t-il évoqué.

Irmine KINDA

Burkina24