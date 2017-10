Contribution des musulmans contre le terrorisme : Le CERFI pose le débat

0 PARTAGES Partager Twitter

Le Cercle d’Etudes, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI) a annoncé ce jeudi 19 octobre 2017, la tenue de la 4e édition du Colloque international prévue du s 28 octobre au 1er novembre 2017 à Ouagadougou.

Placé sous le thème : « Ancrage démocratique et défis sécuritaires en Afrique de l’Ouest : quelles contributions des musulmans ?», le colloque international est l’une des importantes activités du CERFI. Car, pensent-ils, « c’est un impératif pour nous, de nous interroger sur les solutions que nous offre l’Islam, en réponse à tous ces maux que les différentes sociétés traversent ».

Le CERFI pense que dans un contexte de radicalisme et d’égarement religieux lié au phénomène du terrorisme, les conclusions du colloque contribueront à leur réflexion sur les alternatives pour résoudre les grandes problématiques de la société.

Au cours de ce colloque, des conférences, des ateliers, des panels et des causeries-débats seront menés avec des thèmes en lien avec l’ancrage démocratique et le défi sécuritaire. Des analyses sur la situation seront également menées afin de proposer des solutions du point de vue de l’Islam pour éradiquer les fléaux et contribuer à la préservation de la paix au Burkina Faso et dans le monde.

Ce colloque international connaitra la participation de plus de 200 participantes et participants constitués de militants et sympathisants du CERFI venant des 13 régions du pays, des autres associations islamiques du Burkina Faso et des représentants des associations sœurs de l’Afrique de l’Ouest.

En rappel, la première édition du colloque international du CERFI a été lancée dans le but de susciter des réflexions sur les grandes questions contemporaines qui alimentent nos sociétés. Il est à sa 4e édition.

Alice THIOMBIANO (Stagiaire)

Burkina 24