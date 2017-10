Electrification rurale : Un coup de pelle pour sortir Tangaye de l’obscurité

27 PARTAGES Partager Twitter

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a procédé ce samedi 21 octobre 2017 à Tangaye, localité située à 15 kilomètres à l’Ouest de Ouahigouya, au lancement officiel du Programme spécial d’électrification rurale. Financé par la Banque Mondiale à hauteur de 25 milliards de FCFA, ce programme vise globalement à électrifier plus de 820 localités, à raccorder 22.000 ménages au réseau électrique et compte également contribuer à générer au moins 1.500 emplois directs.

Désormais, pour acquérir un branchement de 3 Ampères, les abonnés de 189 localités de la Commune rurale de Tangaye n’auront à débourser que 6.000 FCFA. Les abonnés pourront effectuer leur prépaiement via le Mobile Banking, nouveau mode de vente des opérateurs de téléphonie mobile.

Cette annonce, faite par les autorités ce 21 octobre 2017, a ému les populations de Tangaye fortement mobilisées pour prendre part à la cérémonie de lancement officiel du Programme spécial d’électrification rurale par interconnexion au réseau national et par systèmes hybrides photovoltaïques et diesel.

Il s’agit d’un ensemble de projets intégrés dans un vaste programme d’électrification de localités rurales financé par la Banque Mondiale à hauteur de 25 milliards de FCFA. Le programme vise globalement à électrifier plus de 820 localités du Burkina, à raccorder au moins 22.000 ménages au réseau électrique et compte également contribuer à générer plus de 1.500 emplois directs.

« La présente tranche financée par la Banque Mondiale à travers le PASEL (Projet d’appui au secteur de l’électricité) et les localités concernées est répartie dans toutes les 13 régions du Burkina Faso dont 20 localités de la région du Nord », a indiqué le ministre de l’énergie, Pr Alpha Oumar Dissa.

Accélérer l’accès des populations à l’électricité…

Il a exhorté les futurs bénéficiaires à entretenir cet « instrument de développement » et à assurer sa pérennisation car les prérogatives vont jusqu’à réduire la pénibilité des femmes et améliorer les services administratifs, éducatifs et de santé.

Le ministre a expliqué que le projet, dont la composante « Electrification rurale » est mise en œuvre par le Fonds de développement de l’électrification (FDE) et les populations des localités concernées à travers leurs coopératives, s’inscrit dans le cadre global de la politique du gouvernement visant l’accélération de l’accès des populations à l’électricité.

Le représentant des bénéficiaires, Hamidou Ouattara, a rassuré les autorités que les matériels seront bien entretenus. Quant au représentant de la Banque Mondiale, Cheick F. Kanté, il a soutenu que son institution accompagnera l’Etat burkinabè dans ses efforts de développement.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, en donnant le premier coup de pelle au poteau-témoin, a lancé officiellement les travaux du programme. Il sera construit plus de 1500 km de lignes électriques, 340 postes de transformation et 22.000 raccordements en 2018.

Le Président du Faso a remercié les partenaires notamment la Banque Mondiale pour leur constant soutien. Il a déclaré que l’énergie solaire occupe une place importante dans ce programme d’électrification qui rentre dans le cadre des engagements pris par le gouvernement.

Il faut noter que le Fonds de développement de l’électrification (FDE), qui deviendra bientôt l’Agence burkinabè d’électricité rurale (ABER), verra ses missions élargies pour une meilleure prise en compte du développement des localités rurales. Le ministère de l’énergie espère ainsi faire de l’énergie un véritable levier de développement durable.

Noufou KINDO

Burkina 24