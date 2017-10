AFRIK’In : Quand le T-shirt porte le Faso Danfani

2 PARTAGES Partager Twitter

La styliste burkinabè Koro Dk a présenté à la presse ce samedi 21 octobre 2017, sa nouvelle marque « AFRIK’In », une collection de T-shirt et de polo avec un mélange de Faso Danfani.

AFRIK’In, le nouveau-né dans les marques de T-shirt et Polo au Burkina Faso, a été dévoilé à la presse par la styliste- créatrice burkinabè Korotini Dao alias Koro Dk Style, fondatrice de la maison de couture Koro DK.

Une nouvelle marque, pour valoriser le Faso Danfani à travers le jumelage avec les T-shirt et Polo. « A travers cette marque AFRIK’IN qui signifie le Faso danfani est dans toute l’Afrique. Je veux d’abord valoriser le pagne tissé du Burkina, ensuite tous les pagnes tissés de l’Afrique à travers les motifs de ces pagnes que je mets sur les T-shirts et polo».

Pour Koro DK, AFRIK’In se distingue par la broderie en Faso Danfani sur la face du T-shirt avec l’insigne représentant les pays de l’UEMOA (une manière de prôner l’unité africaine), et une autre, la marque de la maison Koro DK style. À l’arrière, une signature de la maison Koro Dk Style.

Les produits sont disponibles en trois couleurs : le rouge, le noir et le blanc, Afrik’in est adapté aux deux sexes et à tous les âges au prix unitaire 7500 F CFA le T-shirt et 10.000 F CFA le Polo.

Koro DK, pour la confection de sa nouvelle marque, a travaillé en partenariat avec l’association GODE, une unité artisanale de production qui confectionne les pagnes tissés. A travers ce partenariat, la styliste compte leur apporter son aide à travers la vente de ces t-shirts et polo.

« Sur chaque T-shirt ou polo vendu, un pourcentage est reversé à cette association pour encourager ces braves femmes à confectionner ces pagnes de chez nous », a déclaré Koro Dk.

Saly OUATTARA

Burkina24