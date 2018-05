Gratuité des soins de santé : La lanterne d’ONG et associations éclairée

3 PARTAGES Partager Twitter

Le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG) a organisé un atelier ce vendredi 4 mai 2018 au profit des ONG et associations actives dans le domaine de la santé sur le contenu de la stratégie nationale de la gratuité des soins pour l’enfant de moins de 5 ans et les femmes enceintes.

Partager le contenu de la stratégie nationale de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, c’est l’objectif fixé par le SPONG en organisant un atelier le vendredi 4 mai 2018 à Ouagadougou. Il permettra de partager le contenu de cette stratégie nationale en vue d’améliorer les connaissances des ONG et associations œuvrant dans le domaine de la santé et le plaidoyer sur cette stratégie.

Pour la chargé de communication et de plaidoyer du SPONG, Roukiatou Ouédraogo, « les organisations de la société civile, notamment les ONG, ont beaucoup travaillé pour expérimenter cette mesure de gratuité. L’Etat est en train d’élaborer une stratégie pour cadrer la mesure. Pour nous, c’est un moment important de regarder qu’est- ce qu’il y a comme contenu dans cette stratégie et de voir si ça répond aux constats que nous faisons sur le terrain et de pouvoir formuler des messages de plaidoyer pour qu’on ajuste la stratégie si nécessaire ».

Action du SPONG sur le terrain

S’assurer que les fonds mobilisés pour cette stratégie sont bien utilisés, s’assurer que les populations bénéficiaires ne se disent pas qu’il faut bénéficier d’un système parce que l’argent n’est pas déboursé de leur poche, faire comprendre à tout le monde que c’est un enjeu stratégique et national sont, entre autres, les actions menées sur le terrain par ces organisations. Car pour Roukiatou Ouédraogo, « donner la santé gratuitement, il faut savoir que derrière il y a quelqu’un qui paye. Si on sensibilise les populations, si on amène également les acteurs du système de santé à comprendre que c’est un investissement et qu’il faut que tout le monde veille à ce que les ressources soient bien utilisées, nous allons avoir un système de santé performant ».

Résultats attendus

Au sortir de cet atelier, les participants devraient avoir des connaissances des ONG et Associations œuvrant dans le domaine de la santé et le plaidoyer sur l’accès aux soins de qualité, de même qu’être informés sur le processus et le contenu de la stratégie nationale.

Pour Nebié Bruno, « cette rencontre est la bienvenue et s’insère dans une dynamique de suivi de l’action du gouvernement sur les questions précises de santé de la mère et de l’enfant ».

Saly OUATTARA

Burkina24