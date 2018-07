Affaires : Non-lieu pour Inoussa Kanazoé

15 PARTAGES Partager Twitter

L’homme d’affaires Inoussa Kanazoé a bénéficié d’un non-lieu ce 23 juillet 2018, rapportent L’Observateur Paalga et Aujourd’hui Au Faso. Il était poursuivi pour « faux et usage de faux en écriture de commerce, d’abus de confiance, de blanchiment de capitaux, fraude fiscale, de tromperie de consommateur et usage frauduleux de numéro IFU ».

Inculpé et mis sous mandat de dépôt, il a bénéficié par la suite d’une liberté provisoire après le paiement d’une caution de 700 millions de F CFA. Une somme d’argent qui doit lui être restituée après cette décision.

Burkina24