Immigration : Un Burkinabè distingué

Le 1er juillet 2018, le responsable de l’agence « Sounogo international », spécialisée dans l’assistance-conseil pour l’immigration légale aux Etats Unis d’Amérique et l’investissement au Burkina Faso, a été l’un des lauréats de la 22e convention International star for Leadership in Quality (ISLQ), à Paris. Un prix décerné par Bussines Initiative Directions (BID) qui honore le « Pays des hommes intègres ».

L’immigration, un couteau à double tranchant. Elle peut virer au cauchemar quand elle est clandestine. Mais elle peut être une bonne chose si elle est légale. L’agence Sounogo International en donne la preuve. Selon le responsable de la boite, Yacouba Guigma, tout homme a le droit à l’immigration, tant que celle-ci se fait dans les normes. Et c’est sous cet angle que l’entreprise s’est attelée à faire partir des centaines de Burkinabè depuis sa création en 2000 dans le pays de l’oncle Sam, et dans bien d’autres contrées.

Le prix International Star for Leadership in Quality qui a été décerné à l’agence d’immigration, par Bussines Initiative Directions (BID), confirme sa réputation de service de qualité, notamment dans la satisfaction client, de plusieurs années de travail, d’abnégation et de patience. « Souvent quand on travaille, on a l’impression qu’on n’est pas vu, que ce qu’on fait n’a pas d’importance. Or consciencieusement on apporte une pierre à l’édifice du Burkina », a commenté Yacouba Guigma.

Ce prix, aux dires du responsable de Sounogo international, est « un outil de marketing important élaboré pour reconnaitre le prestige d’organisations d’entreprises et de personnes exceptionnelles venant du monde entier, faisant la promotion des entreprises, (…) ». Il a ajouté qu’au-delà de ce prix, c’est un réseautage qui s’est créé. « Au cours de cette convention, il y a eu des partages d’idées avec les autres lauréats. Il y avait des investisseurs, des liens ont été tissés pour qu’ils viennent investir au Burkina », a-t-il indiqué.

« Allons vers l’excellence » dit Yacouba Guigma à ses jeunes frères

« Pour aller vers l’excellence, il faut trois ingrédients : l’honnêteté, la satisfaction des clients les plus difficiles et la passion. J’ai constaté que beaucoup de jeunes frères veulent se lancer dans l’entreprenariat mais ces outils leur manquent. La présentation de ce prix au public c’est pour dire à mes jeunes frères que c’est possible de nous améliorer dans tout ce que nous faisons. Et pour ça, il faut la patience et la passion », est convaincu l’entrepreneur.

Quelques statistiques données par le directeur de Sounogo International.

« Depuis sa création à ce jour, ce sont environ 300 Burkinabè qui sont passés par l’agence internationale, loterie visa USA. L’année passée (2017), il y a eu 46 gagnants et cette année (2018), 24 gagnants. Ce faible taux s’explique par les rumeurs qui disent que le président actuel (Ndlr, Donald Trump) a suspendu la loterie. Pourtant, ce n’était pas le cas(…). Ce qui a fait beaucoup de personnes n’ont pas déposé leurs dossiers », a expliqué Yacouba Guigma.

Irmine KINDA

Burkina24