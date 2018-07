Mariage d’enfants au Burkina: « On a chassé ma mère de la maison »

1 PARTAGES Partager Twitter

Le mariage est considéré comme un moment de joie, une étape importante du passage à la vie d’adulte. Mais, il arrive qu’un mariage n’offre nulle raison de se réjouir. Et c’est l’autre moitié du ciel qui paye très souvent le plus lourd tribut. Beaucoup d’enfants-épouses, en effet, prennent le voile de mariée précocement ou forcément, car données en mariage sans leur avis. Sommées par la vieille école et vouées aux gémonies, certaines femmes sont contraintes à vivre avec un partenaire conjugal imposé, sous la loi du silence. D’autres peuvent, par contre, avoir la vie sauve grâce à la force publique.

Le mariage d’enfants demeure un problème mondial. Mais, le phénomène est beaucoup plus criard en Afrique, notamment au Burkina Faso. Le pays est classé parmi les dix pays africains les plus affectés par le mariage d’enfants. Selon les dernières données du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dans le pays, 10% des femmes sont mariées avant l’âge de 15 ans et 52% des femmes, soit une fille sur deux, avant l’âge de 18 ans.

Ces chiffres ne démontrent pas pour autant que rien n’est fait pour éradiquer le phénomène. Plusieurs actions ont été entreprises dans le sens de la lutte contre le mariage forcé et le mariage d’enfants. L’Etat burkinabè est soutenu, dans cette lutte de longue haleine, par ses partenaires nationaux et internationaux.

Dans cette lutte, des Organisations de la société civile (OSC) ont pris rang parmi les fervents défenseurs des droits des enfants. Réunies au sein de la Coalition nationale contre le mariage d’enfants au Burkina Faso (CONAMEB), le groupe d’OSC né en 2013 est fort d’une soixantaine de membres.

Une problématique d’actualité à Ouahigouya

La CONAMEB entend porter haut une voix collective aux plans national et international pour mettre fin à la souffrance des personnes du bel âge. Suivant le sillon du devoir et conduits par la coalition, nous avons séjourné du 23 au 25 juillet 2018 dans la Cité de Naaba Kango.

Certains diront que le phénomène est plus persistant à Dori que dans les 37 villages et 15 secteurs de Ouahigouya. Mais sans langue de bois, une phrase revient régulièrement sur toutes les lèvres dans la « ville de la pomme de terre » : « La problématique est d’actualité dans la Région du Nord ». Alors, qu’est-ce qui est fait ou peut être amélioré ? Les « Ouahigouyalais » répondent sans déroger à leur règle. Ils n’hésitent pas à se renvoyer la responsabilité.

Mais, il s’avère au forceps que la responsabilité est partagée. Elle est non seulement sociale, éducative, sanitaire, politique, mais également coutumière, religieuse, sécuritaire et pénale. Allons à la découverte d’une pratique qui fait pourtant florès dans la ville de Ouahigouya et ses environs.

Nata, nous allons l’appeler ainsi, a 14 ans. Elle est originaire de Zogoré, commune rurale située à une vingtaine de kilomètres de Ouahigouya. Elle vient juste de valider la classe de 6e. A la regarder de dos, Nata semble avoir atteint l’âge mûr. Elle cache ses rondeurs sous des vêtements amples. Ce qui saute aux yeux, même aux yeux du grand-père de la fillette, d’un âge naturellement canonique. « Yaaba » l’avait déjà remarquée depuis quelque temps.

… « Me donner en mariage comme récompense à quelqu’un »

Il comprit que sa petite-fille a atteint un point de complet développement biologique. N’en déplaise au niveau intellectuel qu’elle a ! Un beau jour du mois de juillet 2018, en pleines vacances scolaires, le grand-papa, soutenu par quelques membres de la famille, décide de donner Nata en mariage. La nouvelle lui tombe sur la tête, telle un couperet. Elle ne se sent pas prête à convoler en justes noces. C’est dans un centre protestant d’accueil que nous rencontrons Nata, le 23 juillet 2018.

« J’ai fui venir ici il y a une semaine. Mon grand-père voulait m’envoyer en Côte d’Ivoire pour me donner en mariage comme récompense à quelqu’un. La date avait été déjà fixée. Moi, je veux poursuivre mon école. Ma maman, actuellement, court le risque d’être répudiée à cause de mon refus. Elle ne sait pas comment faire.

Pour l’instant, je vais rester dans le centre où je vends de l’eau glacée et du bissap. On m’a dit que les médiations se poursuivent, mais que le grand-père n’est toujours pas d’accord. Le Pasteur m’a dit qu’à la rentrée scolaire, on va m’inscrire dans une classe de 5e au sein de la cour de l’Eglise », confie Nata avec une voix cassée.

Des cas similaires, on en trouve à la pelle dans la région du Nord où 273 cas ont été enregistrés en 2017, selon la Directrice régionale en charge de la solidarité nationale, Azèta Ouédraogo.

Mardi 24 juillet 2018, il est 9h lorsque nous sonnons à la porte du Centre de transit et de prise en charge des enfants victimes de maltraitance, de trafic, de mariage forcé et de viol. Le centre SEYO, porté sur les fonts baptismaux en 2009, est sous la coupole de l’Association des jeunes pour le bien-être familial (AJBF). Les services de l’Action sociale, lorsque débordés, font référence très souvent à des milieux extérieurs dont le centre de transit SEYO.

Deux filles y résident actuellement pour raison de mariage non voulu. Mais, de 2015 à 2018, 153 enfants âgés de 5 à 17 ans dont 26 filles pour cause de mariage forcé ont été accueillis dans le centre situé en plein Yatenga. Mariam Ouédraogo, la responsable du centre, explique que les médiations pour renouer le contact avec les familles des victimes peuvent atteindre des semaines. Elle signale qu’il arrive fréquemment que la jeune fille refuse ou craigne de rentrer en famille après le succès des médiations.

Elle refuse un mariage forcé et obtient son BEPC…

Ce ne serait pas le cas de Zali, une pensionnaire du centre. Elle avait 16 ans au moment des faits. Les médiations avec sa famille ont eu un dénouement heureux. Elle s’apprête à rejoindre sa famille biologique à Gourcy, ville située à une quarantaine de kilomètres de Ouahigouya. L’histoire de Zali paraît un cas malheureux mais à succès. La jeune fille vient en effet de décrocher son BEPC. Tout est d’ailleurs parti de cette envie de poursuivre ses études.

Elle explique : « On voulait me trouver un mari pendant que j’ai entamé la classe de 4e. J’ai demandé à mon papa de me laisser avoir ne serait-ce que le BEPC. Il a refusé. Comme il n’y avait pas d’autre solution, je me suis donc réfugiée à l’Action sociale de Gourcy. On m’a inscrite à l’école là-bas. J’ai bossé et j’ai obtenu mon BEPC.

C’est de l’Action sociale qu’on m’a amenée dans ce centre à Ouahigouya. Arrivée ici, j’ai appris qu’on a chassé ma mère de la maison. On lui a dit d’aller à ma recherche. Les responsables du centre ont pu ramener mon père à la raison. Ma mère a rejoint son foyer. Mon papa ne parle plus de mariage. Mon diplôme en poche, je vais bientôt rejoindre ma famille à Gourcy ».

Ces récits de vie montrent à souhait que la détermination à poursuivre les études scolaires n’est pas la chose la mieux partagée sous certains cieux. A petite cause, grands effets, dit-on, surtout quand l’éducation est remise en cause à tort et à travers. La situation devient de plus en plus préoccupante particulièrement de la classe de 6e à la classe de 3e, alerte la responsable du service de l’Education en matière de population et de citoyenneté (EMPC-Ouahigouya), Salimata Ouédraogo/Belem.

Imposer un partenaire conjugal à un enfant équivaut, dit-elle, à mettre un terme à son enfance, à sa scolarisation et compromettre ses droits fondamentaux. Mme Ouédraogo soutient que le mariage forcé et précoce défavorise le plus souvent les personnes du « beau sexe », contre un nombre insignifiant de personnes de sexe masculin. Au-delà de l’éducation, le bien-être et le développement personnel de la jeune fille sont également en jeu.

Le Directeur régional de la santé, Dr Hamado Traoré, indique que les conséquences du mariage d’enfants sont nombreuses : abandon scolaire, traumatisme, répudiation, grossesse à risque, prématurité des bébés, relâchement des liens familiaux, etc. « La recrudescence du mariage d’enfants fait que le taux de mortalité maternelle est très élevé dans la région du Nord. Nous avons enregistré cinq décès maternels en 2017 », déplore le médecin.

Impuissance face à un fléau grandissant…

La centralisation des services étatiques, notamment l’Action sociale dans les régions et la non prise en compte intégrale de la problématique dans les budgets officiels, constituent des goulots d’étranglement pour les entités administratives. Les yeux sont rivés sur l’autorité politique et administrative. « Ici, le problème le plus urgent actuellement, c’est le curage des caniveaux. Sinon, nous sommes de tout cœur avec votre lutte. Il y a énormément de cas de mariage d’enfants ici », lance le Maire de Ouahigouya, Boureima Ouédraogo.

L’édile révèle par ailleurs qu’il y a de moins en moins de mariage célébré à la Mairie. « Les gens préfèrent se marier uniquement à la Mosquée ou à l’Eglise », note-t-il. La Secrétaire générale de la Région du Nord, Salimata Dabal, et le Secrétaire général de la Province du Yatenga, Souleymane Nacanabo, disent observer le phénomène des mariages d’enfants « impuissamment ». Les autorités politiques et administratives pensent que chacun devrait mettre la main à la pâte afin d’éradiquer le fléau, à commencer par les leaders coutumiers et religieux.

VIDEO – Elle refuse un mariage forcé et décroche son BEPC… Burkina 24

Nous décidons donc de parcourir sept kilomètres de route pour rencontrer le Toogo Naaba Tigré de Bogoya, une Comme rurale de Ouahigouya. A en croire le Chef du village, la localité est venue à bout du phénomène. « Grâce aux sensibilisations, il n’existe plus de cas de mariage d’enfant à Bogoya ici. Nous acceptons et célébrons le mariage des filles qui ont au moins 19 ans », insiste ce garant de la tradition Moaga.

En guise de solutions, le Chef de Bogoya se montre favorable à l’application de la loi du talion. « On ne peut pas prendre 40 ans à sensibiliser. Il faut réprimer ceux qui persistent. Chaque fille a le droit de choisir son partenaire conjugal », déclare le Chef coutumier. Son point de vue est partagé par l’Abbé Charles Gansonré, Secrétaire exécutif diocésain de l’OCADES CARITAS Burkina/Ouahigouya. La plupart des victimes accueillies au sein de l’ONG catholique, confie l’homme de Dieu, sont des musulmanes.

Révision des textes, sensibilisation et répression…

Cette information laisse perplexes les fidèles musulmans que nous avons rencontrés à la Grande Mosquée de Ouahigouya. « Avant de célébrer un mariage, nous exigeons que le couple remplisse individuellement un cahier avant d’obtenir une carte de mariage. On vérifie les âges. On rentre en contact ensuite avec les familles concernées pour vérifier leur accord. Si la fille ou le jeune homme n’a pas au moins 19 ans, nous ne célébrons pas leur union », confesse l’Imam El Hadj Hamidou Traoré qui pense également que seule la répression est la solution.

La Police nationale et la Gendarmerie nationale ne partagent pas tout à fait cette vision des choses. Par exemple, le Capitaine du Groupement de Gendarmerie départementale de Ouahigouya, Modeste Gyengani, soutient que la répression seule ne permettrait pas de venir à bout du phénomène. Le mariage d’enfants, explique-t-il, a pris une nouvelle allure : le rapt. L’homme de tenue dénombre, dans la région du Nord, 21 cas d’enlèvement de jeunes filles en 2017 dont 12 cas entre janvier et juin 2018. La Gendarmerie, la Police et la Justice travaillent de concert.

Le Palais de justice de Ouahigouya est d’ailleurs sur au moins deux dossiers de mariage d’enfants de 16 ans et un dossier de rapt signalé à Niou, commune située dans les encablures de la ville de Yako. Le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya, Bénébo Simon Gnanou, dit ne pas comprendre pourquoi c’est généralement des filles scolarisées qui sont concernées.

Les défenseurs de la loi et du droit finissent par reconnaître qu’en plus de la répression, il faudrait surtout de la sensibilisation. La révision des textes en matière de mariage est également préconisée. « Sinon que le Code des personnes et de la famille, en l’état actuel, légalise le mariage d’enfants. En effet, le contexte burkinabè autorise le mariage entre un homme d’au moins 20 ans et une femme d’au moins 17 ans. C’est dommage. Mais, cela pourrait bientôt changer », coupe court Momo Ibaranté, membre de la Coalition nationale contre le mariage d’enfants (CONAMEB).

Noufou KINDO

Burkina 24