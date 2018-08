Côte d’Ivoire : Bédié n’exclut pas une alliance avec le FPI

76 PARTAGES Partager Twitter

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, PDCI, Henri Konan Bédié et celui du Front Populaire Ivoire de Laurent Gbagbo, dirigé par Pascal Affi N’Guessan se sont rencontrés le vendredi 10 août 2018 à Abidjan, Côte d’Ivoire. Au terme de leur entretien, Bédié a annoncé la forte probabilité d’une alliance entre leurs deux formations politiques.

A deux mois des élections régionales et municipales, la configuration politique ivoirienne est en pleine mutation. Après le divorce consommé entre le PDCI d’Henri Konan Bédié et le RDR d’Alassane Ouattara, les deux alliés qui ont fait fléchir le FPI de Laurent Gbagbo en 2011, le même FPI avec sa faction dirigée par Pascal Affi Nguessan entrevoit une possibilité d’alliance avec le parti de Bédié.

A l’issue donc d’une rencontre entre Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan, le patron du FPI « légal » a affiché sa « disponibilité à envisager toutes les possibilités d’alliance, dans le cadre des élections locales » d’octobre prochain.

« Il était important que nous venions rencontrer le doyen de la politique ivoirienne (…) pour réaffirmer notre disponibilité à prendre toute notre part dans la constitution de cette nouvelle plateforme et marquer notre disponibilité à envisager toutes les possibilités d’alliance, dans le cadre des élections locales », « pour fonder un nouvel avenir », a-t-il poursuivi.

C’est donc face à la presse au sortir de leur entretien qui s’est tenu au domicile d’Henri Konan Bédié à Abidjan qu’ils ont indiqué avoir jeté les bases de ce partenariat politique.

« Rien ne s’oppose à ce que dans une plateforme comportant toutes les forces vives de la Nation, dont les partis politiques, le PDCI et le FPI se retrouvent ensemble », a déclaré quant à lui, le président Bédié.

Les prochaines élections, municipales et régionales d’octobre 2018 cristallisent les esprits et sont au cœur du jeu politique actuellement en Côte d’Ivoire et ce, avant la redoutée présidentielle de 2020.

Kouamé L.Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire