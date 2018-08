Le CEFPO avec le PATECE offrent 100 bourses de formation au profit de 100 filles dans les métiers dits masculins

14 PARTAGES Partager Twitter

Le Directeur Général du Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO) porte à la connaissance du public, l’ouverture des inscriptions pour le recrutement d’apprenants en formation initiale, au titre de l’année 2018 – 2019.

Par ailleurs, dans l’objectif de permettre aux filles de se former dans les métiers dits masculins, un recrutement spécial pour les cent (100) premières filles retenues au dépôt des dossiers d’inscription, est prévu pour cette même année. Ces apprenantes bénéficieront avec le partenariat du Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création d’Emplois(PATECE) :

d’une prise en charge intégrale de leurs frais de formation,

d’une bourse durant les deux années de formation.

LES SPECIALITES DISPONIBLES :

Coupe-couture, Coiffure, Electricité bâtiment, Esthétique, Froid et climatisation, Génie civil/construction, Maintenance informatique et bureautique, Mécanique automobile, Menuiserie métallique, Menuiserie bois.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Critère d’âge

Avoir 16 ans au moins à la date d’inscription.

Dossier de candidature Acheter une pochette d’inscription à 1000 FCFA ; Remplir et retourner au CEFPO la pochette contenant les pièces suivantes :

Une (01) copie légalisée du diplôme ou du titre de base requis ;

Deux (02) photos d’identité ;

Un (01) extrait d’acte de naissance ;

Un (01) relevé de note de la dernière classe fréquentée ;

LA PERIODE ET LE LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS

Les inscriptions sont ouvertes du 03 septembre au 30 octobre 2018 et le nombre de places est limité. Les dossiers sont recevables aux jours et heures ouvrables au CEFPO, sis avenue Dimdolbsom, entre la SONAPOST (Rond-point des nations unies) et le Siège de la BIB.

Pour tout renseignement, contactez le (00226) 25 30 18 76 ou écrire à l’adresse électronique [email protected] .

Le CEFPO, l’assurance d’un métier !

Le Directeur Général

Mamadou OUATTARA

Chevalier de l’ordre du mérite burkinabé

Médaille d’honneur des collectivités locales