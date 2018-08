Prix OFAB 2018 : Les meilleures productions journalistiques en biotechnologie agricole primées

1 PARTAGES Partager Twitter

La cérémonie de remise de prix du Forum ouvert sur la biotechnologie agricole au Burkina Faso dénommé OFAB-Burkina 2e édition s’est tenue ce vendredi 10 août 2018 à Ouagadougou. Cette initiative a pour but d’encourager les journalistes dans la collecte, le traitement et la diffusion sur les avancées scientifiques et les résultats de la recherche agricole à l’endroit du grand public.

Le secteur de l’agriculture regroupe 80% de la population. Cependant, ce secteur fait face à des contraintes émergentes du changement climatique qui recommandent la promotion des biotechnologies agricoles. En effet, les biotechnologies agricoles contribuent pour beaucoup à l’amélioration des rendements des cultures confrontées au manque d’eau, à l’appauvrissement des sols, la réduction des superficies cultivables et aux attaques des ravageurs.

Dans l’objectif de promouvoir la communication sur les nouvelles avancées scientifiques et technologiques en matière agricole, et favoriser la circulation de l’information, des initiatives à l’échelle continentale ont été prises. Le forum ouvert sur la biotechnologie agricole (OFAB) en est un.

OFAB est un projet de la Fondation africaine pour les Technologies agricoles (AATF), présent dans sept pays. C’est dans ce sens que OFAB lance un prix pour encourager les médias dans la collecte de données, de traitement et la diffusion sur les avancées scientifiques et les résultats de la recherche agricole à l’endroit du grand public.

Cette compétition consiste à distinguer des journalistes qui à travers leurs productions, contribuent à promouvoir et à vulgariser l’information sur l’utilisation des biotechnologies agricoles comme solution durable pour l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso et en Afrique.

La cérémonie de remise de prix de 2018 qui marque la deuxième édition, s’est tenue ce vendredi 10 août 2018 à Ouagadougou. Les prix sont composés d’un trophée, d’une somme de 500 000 F CFA pour le grand lauréat et d’une attestation. Ainsi, les trois lauréats prendront part à une compétition au niveau continental avec les lauréats d’autres pays africains pour le prix OFAB Afrique.

Selon le président du jury, Dr Emile Baziémo, ce sont au total 20 œuvres journalistes dans tous les domaines qui ont été reçues. Le grand lauréat du prix OFAB 2018 est Auguste Jean Yves Nebié, de Infos sciences culture, suivi de Boureima Zabré de la radio de Diébougou et de Paténéma Oumar Ouédraogo des éditions Sidwaya.

Le secrétaire d’Etat chargé de la recherche scientifique et l’innovation, Urbain Coulidiati, a exhorté les journalistes à consacrer une place de choix aux traitements de l’information à la recherche scientifique.

Jules César KABORE

Burkina 24