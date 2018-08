Ablassé Ouédraogo : « Kofi Annan est tout simplement un monument, une icône »

23 PARTAGES Partager Twitter

Ceci est une déclaration de Ablassé Ouédraogo sur le décès de Kofi Annan.

Notre Doyen, l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Atta ANNAN, rappelé à Dieu ce jour 18 août 2018, a investi toute sa vie pour l’amélioration du monde et de la vie des êtres humains.

Ayant eu le bonheur et la chance de le côtoyer et de le pratiquer dans mes responsabilités antérieures de Fonctionnaire du Système des Nations Unies, de Ministre des Affaires Etrangères du Burkina Faso et de Directeur Général Adjoint de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), j’ai découvert en Kofi ANNAN, un homme affable, modeste, de conviction, engagé et déterminé pour assurer la paix, la stabilité, la sécurité, le développement et le progrès de notre monde . Il a toujours été au service des autres.

Kofi ANNAN est tout simplement un monument, une icône, un exemple et un modèle pour les générations futures d’Afrique et du monde. Il est une fierté pour l’Afrique et le monde.

Que son âme repose en paix.

Ouagadougou, 18 août 2018

Dr. Ablassé OUEDRAOGO

Président du Parti Le Faso Autrement