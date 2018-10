An IV de l’Insurrection populaire : Le HCRUN appelle les Burkinabè au dialogue

22 PARTAGES Partager Twitter

Ceci est un message du Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN) à l’occasion de l’An IV de l’Insurrection populaire.

Les 30 et 31 octobre 2018 marquent la quatrième année de la lutte victorieuse du peuple burkinabè. La commémoration de cette insurrection et de cette résistance populaire constitue un symbole fort de cohésion nationale. Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN) saisit cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux martyrs et aux blessés de ces journées mémorables qui marqueront de manière indélébile l’histoire de notre pays. L’exemplarité de l’engagement des fils et filles du Burkina Faso pour leur patrie doit constituer un souvenir et une référence pour chaque Burkinabè.

Le HCRUN, avec le soutien de l’Etat burkinabè, a référé cent dix (110) des blessés de l’insurrection populaire d’octobre 2014 et du coup d’Etat de septembre 2015 à des médecins. Quinze (15) cas urgents ont fait l’objet d’une intervention chirurgicale dont ceux qui portaient encore des balles dans leur corps.

Le HCRUN salue la compréhension et la collaboration des blessés, des associations des familles des martyrs et des blessés de l’insurrection et du coup d’Etat. Leur participation active à la gestion de ce dossier a permis la bonne exécution de cette prise en charge.

Tout en œuvrant aux réparations dues à chacune des victimes, le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale invite chaque burkinabè à mettre en œuvre les valeurs de dialogue, de vérité et de justice.

Pour un Burkina Faso réconcilié et apaisé et pour une cohésion sociale, facteur de progrès, toutes les organisations sociales, traditionnelles, religieuses et politiques sont invitées à apporter leur concours au Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale dont une des missions est de fédérer toutes les bonnes volontés.

La Direction de la Communication et des Relations publiques