Burkina : A’Salfo de Magic System à l’ANEREE 

Dans le cadre d’une visite de travail au Burkina Faso, le lead vocal du groupe Magic System A’Salfo s’est rendu dans les locaux de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE), ce vendredi 30 novembre 2018.

Au Burkina pour raisons professionnelles, le chanteur du groupe de musique Magic System a rendu visite à l’ANEREE. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la relance des activités de l’agence instruite par le nouveau directeur général.

« Nous voulons donner une nouvelle dynamique à l’agence. C’est alors dans ce cadre que le lead vocal du groupe Magic System a été invité pour partager sa vision sur la question de l’esprit d’équipe, le management du personnel et sur l’énergie en général avec l’ensemble de nos collaborateurs. Nous avons aussi voulu qu’il nous partage son expérience sur l’énergie renouvelable quand on sait que l’environnement est en troisième position dans les objectifs de la fondation Magic System. Nous pensons que ce partage a été une réussite pour l’ensemble des collaborateurs », a soutenu Issouf Zoungrana, directeur général de l’ANEREE.

Il espère aussi que cette visite renforcera les différentes collaborations au sein de l’agence afin de rendre plus efficaces le travail abattu.

La visite de A’Salfo au sein de l’agence se veut tout d’abord fraternelle avant son volet partage d’expérience. La fondation Magic System, à travers l’axe trois de ses objectifs, accorde une place de choix à la protection de l’environnement et la promotion des énergies renouvelables. Cette visite sonne aussi comme un rendez du donner et du recevoir.

« Ma visite aujourd’hui au sein de cette agence a pour principal objectif le partage d’expérience. Que je donne mon expertise sur la question de la collaboration au sein des services et des groupes en m’appuyant sur l’exemple de Magic System, également livrer ma vision sur les énergies renouvelables. Mais je suis là également pour acquérir des expériences auprès de cette agence au bénéfice de la Côte d’Ivoire », a souligné A’Salfo (Salif Traoré). Sur le management d’équipe, l’exemple de Magic System peut être pris même si c’est un groupe de quatre personnes, ajoute-t-il.

« En toute chose, je crois que la fraternité doit être le socle de toute entreprise. Chacun vient avec ses connaissances et souvent, ce sont les egos qui rendent inefficaces les actions de l’entreprise. Il y a une différence entre un chef et un leader. Le chef, c’est celui qui donne des ordres alors que le leader, c’est celui qui, de par sa position, arrive à fédérer autour de lui pour conduire un groupe. Ce sont les expériences de la vie qui m’ont rendu ce que je suis actuellement. Pour moi, on ne part pas de rien pour devenir quelqu’un, mais on part plutôt avec rien pour devenir quelqu’un. Dans une société comme la vôtre (ANEREE), il faut que les uns et les autres se disent qu’ils travaillent pour le bonheur de l’entreprise. La valeur morale est la pièce maitresse d’un être humain. Il faut donc prendre garde à ne pas la perdre ». (A’Salfo)

Des partenariats sont attendus dans les jours à venir entre ANEREE et la fondation Magic System. Mais déjà, celui dont le village paternel est Zorgho, se met à la disposition de l’agence pour une collaboration fraternelle et fructueuse.

L’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique poursuit les missions suivantes : réguler, encadrer et favoriser le marché des énergies renouvelable, établir une stratégie nationale de promotion de l’efficacité énergétique, soutenir la recherche et l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables, accompagner et valoriser les projets d’envergure nationale, fédérer le secteur privé et les différents partenaires et enfin exécuter des prestations commerciales et toutes autres missions de services publics.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24