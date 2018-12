Manga : Le 11-Décembre aura lieu

18 PARTAGES Partager Twitter

Le 11-Décembre à Manga aura lieu malgré le contexte socio-economique difficile dans lequel il se déroule. Le top départ des activités commémoratives du 58e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso a été donné ce dimanche 2 décembre 2018 dans la région du Centre-Sud à Manga par le ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Sawadogo.

Bien que la ville soit toujours en chantier, le ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Siméon Sawadogo a souligné que les infrastructures nécessaires pour la célébration de la fête nationale de l’indépendance à Manga, à savoir l’axe du défilé, la place de la nation, le stade régional, l’artère principale de la ville de Manga, sont totalement achevées.

La commémoration du 11-Décembre à Manga se déroule dans un contexte socio-économique difficile, reconnait Siméon Sawadogo. Mais cela s’explique par plusieurs raisons. « C’est une activité qui se mène en fin d’année. Par rapport à la nomenclature budgétaire, il est difficile de prévoir par exemple les activités du 11-Décembre 2019 à Tenkodogo en 2018 parce que le budget n’est même pas encore voté à l’Assemblée Nationale. Nous sommes tributaires du vote du budget qui est voté en fin d’année, s’exécute en année et mis en place que vers février. C’est d’abord une difficulté. Après la mise en place du budget, le temps de passer les marchés vous ne pouvez pas les finir avant mars, avril et même juin (…). Les sites sont des sites particuliers (…). Malgré ces difficultés, nous sommes confiants que le minimum, nous l’aurons. On ne pourra pas achever les infrastructures. D’ailleurs, on n’a jamais achevé (…). A l’heure où je vous parle, nous continuons à travailler à Gaoua, Kaya, Koudougou ».

A ce jour, 02 décembre 2018, le taux d’exécution physique moyen des voiries est d’environ 80%, le taux de décaissement financier est de 60% pour un délai moyen consommé de 75%. Les travaux d’assainissement et de construction du marché central de Manga se situent autour de 30%. Les réalisations des infrastructures dans le cadre du 11-Décembre à Manga ont coûté plus de 25 milliards de F CFA.

« Le reste des travaux se poursuivra conformément aux délais contractuels des entreprises qui vont jusqu’au 1 er janvier au plus tôt et le 31 janvier au plus tard. Nous veillerons à ce que les ouvrages livrés soient de bonne qualité, de sorte que les infrastructures bénéficient à la région du Centre- Sud pour plusieurs années », foi du ministre.

Le 11-Décembre à Manga a comme innovation majeure, selon le ministre Siméon Sawadogo, l’extension des réalisations aux autres chefs-lieux de provinces de la région du Centre-sud à savoir Pô et Kombissiri qui bénéficient chacune au niveau des voiries de quatre kilomètres de bitume. Manga bénéficie de trente kilomètres.

« Une université sera érigée à Manga », a notifié le ministre.

Irmine KINDA

Burkina 24