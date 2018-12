11-Décembre : 2018, année d’abondance, selon le ministère de l’agriculture

50 PARTAGES Partager Twitter

Ce mardi 11 décembre 2018, la région du Centre-Sud a vibré au rythme de la célébration la fête nationale tournante de la date d’accession à l’indépendance du Burkina Faso. C’est Manga, la cité de l’épervier la capitale de la région, qui a abrité cette année la cérémonie commémorative. La grande parade civile et militaire l’a ponctuée. Le ministère en charge de l’agriculture y a présenté son savoir à la population.

Après Gaoua en 2017, c’est Manga qui a accueilli les festivités de la fête nationale dans la région du Centre-Sud marquant la commémoration du 58ème anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso. Le défilé militaire et civil a ponctué la cérémonie commémorative sous le thème : «Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère ».

4 500 défilants dont 1 500 militaires, paramilitaires et 3 000 civils ont pris part à la parade. Les ministères, les régions et les entreprises ont présenté leur savoir-faire à la population de Manga. A travers des centres de formation, des tracteurs, les transformatrices des produits locaux, la diversité de la production au Burkina Faso, le ministère en charge de l’agriculture a étalé ses compétences ce 11 décembre 2018. A l’issue de la parade, Jacob Ouédraogo, ministre en charge de l’agriculture, a laissé entendre qu’un anniversaire a toujours un sens.

« Pour notre pays, l’indépendance est un grand événement pour lequel nous fêtons chaque année. Nous sommes à notre 58e anniversaire. Cela est une grande joie et permet de remémorer des évolutions qui ont été faites jusqu’à cette date. 2018 a été pour moi une année d’abondance. Nous avons eu une très bonne pluviométrie et des récoltes abondantes dans les céréales. Cette année, c’est 22% d’augmentation de la production des céréales et dans les autres productions », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, depuis le 7 décembre le ministère en charge de l’agriculture a mené des activités dans le cadre de la commémoration de la fête de l’indépendance. Il s’agit, entre autres, de la dégustation des mets nationaux avec un accent particulier sur les recettes de la région.

1960-2018, le Burkina Faso a 58 ans d’indépendance. Le ministre Jacob Ouédraogo a fait savoir que la mission du ministère, c’est de faire en sorte de lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. « Nous accroissons la production agricole pour arriver à une sécurité alimentaire, vers une autonomie totale pour éviter la dépendance. Nous comptons que les besoins alimentaires du pays soient produits sur place dans notre pays », a-t-il expliqué.

Le rendez-vous est pris pour le 11 décembre à Tenkodogo en 2019 pour la célébration du 59e anniversaire du Burkina Faso.

Jules César KABORE et Oui KOETA

