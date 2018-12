11-Décembre 2018 : Le Faso Autrement a le regard tourné vers les forces armées

82 PARTAGES Partager Twitter

Dans cette déclaration, le Faso Autrement se prononce sur le 58e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso.

Chers compatriotes,

Peuple du Burkina Faso,

Le 11 décembre 2018, notre pays commémore le 58ème anniversaire de son indépendance. En ce jour solennel, chargé de souvenirs et de symboles, Le Faso Autrement souhaite une bonne fête à l’ensemble du peuple burkinabè.

Le thème de cette célébration, « Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère » est pertinent et d’actualité. Malheureusement, les gouvernants sont en déphasage total dans leurs actes et décisions avec les aspirations des braves populations, qui vivent stoïquement mais très difficilement une crise multidimensionnelle jamais atteinte dans notre pays.

En effet, cette célébration du 58ème anniversaire de l’indépendance de notre pays à Manga se déroule dans un contexte tout particulier pour la vie de la nation, marquée par le délitement des valeurs sociales, la morosité généralisée, pour ne pas dire la «rochosité » poignante et tentaculaire, et la tristesse grandissante dans les familles, causées par les conséquences désastreuses d’une économie en pleine désarticulation doublée d’une insécurité effrayante qui s’enracine sous la pression des groupes terroristes, mettant à mal l’intégrité territoriale de notre pays.

La tendance à la banalisation du terrorisme et de ses conséquences pour pouvoir continuer à festoyer et vivre dans les réjouissances comme si notre pays était dans une situation normale, relève d’une inconscience inquiétante pour l’avenir de notre chère Patrie et il est plus qu’urgent pour les gouvernants de changer leur fusil d’épaule.

Le Faso Autrement encourage donc nos gouvernants à améliorer leur gouvernance et à se mettre en phase avec le peuple Burkinabè dans ses aspirations à l’unité nationale, à mieux vivre ensemble et à la réconciliation nationale, devenue une impérieuse nécessité et un impératif catégorique pour la survie de notre cher et beau pays.

En ce jour anniversaire, Le Faso Autrement renouvelle son soutien et ses encouragements à nos braves Forces de Défense et de Sécurité pour les sacrifices consentis pour la sauvegarde du territoire national.

Bonne fête de l’Indépendance à toutes et à tous !

Que Dieu bénisse le Burkina Faso !

Rien n’arrête une idée arrivée à son heure

Ouagadougou, le 11 décembre 2018

Dr Ablassé OUEDRAOGO

Président du Parti Le Faso Autrement