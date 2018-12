Secteur de l’énergie : Les mérites de 21 travailleurs reconnus

38 PARTAGES Partager Twitter

Le lundi 24 décembre 2018, le ministère de l’Energie et ses structures rattachées ont récompensé des agents qui se sont distingués par leur « exemplarité, intégrité, dévouement et ardeur au travail ». Au total, ils ont été 21 à recevoir la distinction honorifique de Chevalier de l’ordre du mérite du commerce et de l’industrie, agrafe énergie.

C’est la première fois dans le département de l’Energie qu’une telle distinction, Chevalier de l’ordre du mérite du commerce et de l’industrie agrafe énergie, est décernée à des travailleurs. Le lundi 24 décembre 2018, 21 agents dont trois (03) femmes ont été honorés par la Nation pour leur dévouement au travail.

Quatre proviennent du ministère de l’Energie, 14 de la Société nationale de l’électricité du Burkina Faso (SONABEL), deux de l’Agence burkinabè de l’électrification rurale (ABER) et un agent admis à la retraite, l’ancien secrétaire général du ministère, Silvain Damboué. Au nom des récipiendaires, Saliou Tall, le porte-parole, a remercié la hiérarchie pour cette considération. « C’est un honneur pour moi de vous traduire toute notre reconnaissance », a-t-il déclaré.

Toujours selon Saliou Tall, ces distinctions résonnent pour eux comme « une invite à aller de l’avant, à mieux faire pour l’exemple et pour mériter davantage ». Les travailleurs ont par ailleurs réaffirmé leur engagement aux côtés du ministre de l’énergie, le Dr Bachir Ismaël Ouédraogo, pour « gagner davantage de succès ».

Le ministre de l’Energie a, pour sa part, salué le travail des récipiendaires. « Ce n’est que justice parce que le secteur de l’énergie est au carrefour de tous les départements. Vous avez, dans des conditions difficiles, abattu un travail formidable », déclaré le Dr Bachir Ismaël Ouédraogo. Il a exhorté ses collaborateurs à exceller dans le travail, « à faire mieux », parce que, dit-il, « seulement 21% de population a accès à l’énergie ».

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina 24