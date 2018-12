Super Coupe du maire de Ouaga : L’arrondissement 1 remporte le trophée

0 PARTAGES Partager Twitter

L’arrondissement 1 de la commune de Ouagadougou a remporté le trophée de la deuxième édition de la super coupe du Maire de Ouagadougou Armand Béouindé, à l’issue des séances des tirs au but.

Après une première période vierge en but, c’est en seconde période, que les joueurs se sont décidés à marquer. Bebeto Bandaogo de l’arrondissement 11 ouvre le score à la 36è minute, obligeant Christian Ouédraogo de l’arrondissement 1 à aller donc au charbon pour obtenir l’égalisation à la 41è minute du match.

Et c’est sur cette note que les 2 formations se sont retrouvées aux séances des tirs au but. L’arrondissement 1 victorieux remporte ainsi la somme de 500.000 FCFA, un jeu de maillot, des médailles et le trophée.

Département de la communication et des relations publiques de la commune de Ouagadougou