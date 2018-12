Gendarmes décédés à Toeni | La mairie de Ouagadougou ajourne les festivités de la Saint Sylvestre

0 PARTAGES Partager Twitter

La mairie de Ouagadougou a décidé d’ajourner les festivités qui étaient prévues le 31 décembre 2018.

Cette décision est liée au décès de 10 gendarmes dans une embuscade dans le Sourou.

« En raison de cet évènement affligeant et en réponse à l’invite du Président du Faso, le Maire de la ville de Ouagadougou et l’ensemble de l’Exécutif Municipal ont décidé d’ajourner les festivités de la Saint Sylvestre, qui étaient prévues le soir du 31 décembre 2018 avec un méga concert et un feu d’artifices à l’Hôtel de ville« , lit-on dans le communiqué de presse produit par la mairie.

« L’ensemble du conseil municipal de la ville de Ouagadougou exprime ses condoléances les plus sincères et sa solidarité aux familles éplorées et ses vœux de prompts rétablissement aux blessés », a manifesté le conseil municipal.

À noter que la Présidence du Faso a également reporté une cérémonie de présentation de voeux à cause des événements du Sourou.

