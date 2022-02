Burkina Faso : Le MPSR désormais face à la dure réalité du pouvoir !

0 Partages Partager Twitter

Double récompense pour le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Après avoir renversé le 24 janvier 2022 le président Roch Marc Christian Kaboré sans se voir opposer une quelconque résistance, le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) vient, cerise sur le gâteau, de mettre une couche de vernis de légalité sur son pouvoir imposé par le son de la kalach qui a fait officiellement, selon la Présidence, deux morts et une douzaine de blessés.

Malgré les cris d’horreur poussés par certains constitutionnalistes et juristes, face à ce qu’ils appellent une « légalisation d’un putsch militaire », le nouvel homme fort du pays a prêté serment le mercredi 16 février 2022, devant le Conseil constitutionnel et devant le tout-Etat.

La plus haute juridiction du pays avait, dans une décision, constaté la vacance du pouvoir suite à la démission de Roch Marc Christian Kabore et reconnu son tombeur comme le nouveau Président du Faso, chef de l’État.

Avec ce choix des Sages d’adouber son pouvoir et la prestation de serment qui s’ensuivit, l’on peut dire que le lieutenant-colonel Damiba vient de poser la dernière pierre sur la route pavée qui l’a conduit à Kossyam.

Mais le plus dur est à venir. Les Burkinabè, exsangues par six longues et maudites années d’une guerre, n’entendent pas donner un instant de grâce aux militaires qui ont pris le pouvoir. D’autant plus que, selon certains, les attaques semblent avoir redoublé d’intensité depuis leur arrivée aux affaires.

Rassurer les sceptiques par de grandes actions militaires…

Passé l’euphorie des débuts, l’optimisme des premiers instants, on voit déjà apparaître les premières critiques contre le régime du MPSR, surtout après qu’un activiste, Ibrahima Maïga, ait été vu dans une photo de famille avec le Chef de l’Etat, lors de sa prestation de serment.

Le nouveau « boss » de Kossyam, qui n’a toujours pas constitué de gouvernement, ni défini le temps de la Transition, doit plus que jamais, et rapidement, rassurer les sceptiques par de grandes actions militaires sur le terrain et par des résultats concrets.

Hasard du calendrier, pendant que Paul-Henri Sandaogo Damiba asseyait son pouvoir sur le trône constitutionnel, la France et ses partenaires annonçaient le retrait des forces Barkhane et Takuba du Mali.

Les terroristes étant les mêmes, de part et d’autre des frontières, ce retrait des troupes françaises et européennes, poussées à la sortie par l’hostilité de la junte et le débarquement d’autres partenaires notamment russes, aura forcément des conséquences sur la guerre qui se mène au Burkina Faso.

Barkhane et Takuba en quête de points de chute…

Barkhane et Takuba quittent le Mali, mais ne quittent pas la région, puisqu’on annonce un redéploiement de leur dispositif dans des pays voisins, notamment au Niger, et dans les pays du golfe de Guinée.

La question se pose d’ailleurs de savoir si les nouvelles autorités burkinabè, dont on ne connaît pas encore la position officielle sur la question, vont accepter accueillir les « réfugiés militaires » de Barkhane et de Takuba en quête de points de chute.

En attendant, l’on constate déjà l’intensification des interventions de Barkhane sur le sol burkinabè. Ce qui amène à penser a priori que le Burkina, qui abrite déjà une base des forces spéciales françaises, pourrait être l’une de terres d’accueil pour les troupes européennes.

Mais rien n’est sûr, quand on connaît la défiance que nourrit une partie de la population envers l’armée tricolore. Avec ce « French bashing » ambiant, dérouler le tapis rouge à Barkhane et à Takuba relèverait d’un courage politique dont on ne sait pas encore si le lieutenant-colonel Damiba saurait se faire montre…

La Rédaction