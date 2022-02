Cinéma : Netflix s’associe à Will Smith et David Oyelowo pour l’adaptation d’un livre nigérian

Netflix, le leader mondial du streaming et de la vidéo à la demande, dans sa stratégie de percée en Afrique a décidé de coproduire des films africains, pour consolider et accroitre son importante audience en Afrique depuis son arrivée en 2016 sur le continent.

Netflix a annoncé un partenariat avec les studios Westbrook de l’acteur Will Smith et son épouse, ainsi que le studio Yoruba Saxon du Nigérian David Oyelowo pour l’adaptation d’un livre de « fantasy » nigérian. Il s’agit de « Onyeka and the Academy of the Sun », écrit par Tlá Okogwu, journaliste nigérian.

Ce livre dont la sortie est prévue cette année 2022 raconte l’histoire d’une adolescente qui découvre qu’elle a des pouvoirs magiques et se rend au Nigeria pour en savoir plus sur ses origines.

« Onyeka and the Academy of the Sun » sera adapté au cinéma pour satisfaire une demande croissante de films fantastiques sur la plateforme et également une demande forte depuis quelques années de contenu africain ou d’inspiration africaine et devrait en être l’un des premiers du genre fantastique inspiré par une histoire africaine et disponible sur cette plateforme.

En cas de succès, ce serait le début d’une nouvelle tendance de production sur un continent alors que Disney+, grand concurrent de Netflix, y pose ses bagages.

Disney travaille d’ailleurs sur la création de contenu fantastique d’inspiration africaine depuis plusieurs mois. Il collabore d’ores et déjà avec Kugali Media en Ouganda dans le cadre d’une série de ce genre intitulé « Iwaju ».

