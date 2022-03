Transition politique : Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba investi président

0 Partages Partager Twitter

(Ouagadougou, 02 mars 2022). Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Mouvement patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR), a été investi ce matin président du Faso, président de la Transition pour une période de trois ans, selon les termes de la Charte de la Transition.

« Excellence Monsieur le président du Faso, nous vous reconnaissons comme Grand maître des Ordres burkinabè ».

C’est à la suite de cette formule consacrée que le Grand chancelier des Ordres burkinabè, André Rock Compaoré a porté au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le collier de Grand maître des Ordres burkinabè, faisant de lui le président investi de la Transition.

Paré des attributs du pouvoir, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba va conduire la transition politique au Burkina Faso pour la mise en œuvre du projet de refondation de la Nation.

Il a ensuite reçu les félicitations des présidents d’institution, des chefs de missions diplomatiques et consulaires et des représentants des organisations internationales et interafricaines.

Cette investiture fait suite à la prestation de serment du chef de l’Etat devant le Conseil constitutionnel le 16 février 2022 et à l’adoption de la Charte de la Transition par les forces vives de la Nation lors des Assises nationales sur la Refondation le 28 février dernier.

Direction de la communication de la présidence du Faso