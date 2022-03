Lutte contre la fraude : Le Bureau des douanes de Cinkansé saisit une importante quantité de drogue

0 Partages Partager Twitter

Le mercredi 02 mars 2022, une escouade de la brigade de ligne du Bureau des douanes de Cinkansé a, à l’occasion du contrôle d’un véhicule de tourisme, en provenance du Togo à destination du Mali, découvert une importante quantité de drogue savamment dissimulée dans des cavités dudit véhicule non destinées à recevoir des marchandises.

C’est ainsi qu’elle a procédé à la saisie de cette drogue qui consistait en 26 plaquettes de chanvre indien d’un poids de 15,3kg et d’une valeur estimée à 40 009 500 de francs CFA. Cette saisie a été possible grâce au professionnalisme, à la vigilance et à l’efficacité des agents.

Le Directeur Général des Douanes félicite le Directeur Régional des Douanes du Centre-Est, le Chef de Bureau des Douanes de Cinkansé et l’ensemble de son équipe pour cette importante saisie.

Il encourage l’ensemble des agents commis à la lutte contre la fraude et à la surveillance du territoire, à rester vigilants et à assurer efficacement leurs missions de contrôle et d’actions contre la fraude douanière.

Il invite, surtout, les populations au civisme fiscal et à la collaboration avec les services des douanes en vue de leur permettre d’agir, avec succès, contre les trafics illicites de tout genre.

SCRP-DGD.

(Source : Douanes du Burkina Faso)