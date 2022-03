Burkina Faso : Un forum pour trouver des solutions au terrorisme

0 Partages Partager Twitter

Au regard de la situation sécuritaire au Burkina Faso ces dernières années, le Cadre de Réflexion et d’action pour le Développement Durable (CREDD) a organisé un forum citoyen sur les défis sécuritaires, ce samedi 5 mars 2022 à Ouagadougou. Ces échanges ont porté sur le thème « Diagnostic des causes et facteurs aggravants de la menace terroriste : recommandations pour une efficacité de la gouvernance sécuritaire au Burkina Faso ».

Depuis 2016, le Burkina Faso traverse la plus grande crise sécuritaire de son histoire. L’observation de l’évolution de cette crise montre une aggravation de la situation manifestée par de « violentes » attaques terroristes à répétition, ainsi que des conflits intercommunautaires, avec pour conséquences le nombre exorbitant des personnes déplacées internes, des familles endeuillées et dépouillées de leurs biens.

Soucieux d’apporter sa contribution à une meilleure gestion de la crise, le Cadre de Réflexion et d’action pour le Développement Durable (CREDD) a tenu un forum national sur les défis sécuritaires, ce samedi 5 mars 2022.

« A titre individuel, à titre organisationnel, chacun doit apporter quelque chose pour faire face aux problèmes que notre pays vit. Donc en tant qu’association, le CREDD a jugé bon de réunir des acteurs pour qu’ensemble en tant que citoyen de ce pays, nous puissions échanger pour comprendre d’avantage le problème auquel nous faisons face et essayer de trouver des solutions que nous allons proposer à qui de droit », a fait savoir Pato Dondasse, président de CREDD.

« Quand vous vivez un problème tout ce dont vous avez besoin c’est des solutions », a renchéri Pato Dondasse. De ses propos, il ressort que la portée de ce forum sera de proposer des solutions pour éradiquer le fléau.

« Comme je l’ai dit, nous faisons la proposition des solutions mais il appartient à qui de droit de prendre la décision d’appliquer ou pas les décisions que nous allons proposer. Mais à partir du moment où nous réunissons des citoyens, je pense que ça doit créer un écho favorable parce qu’on ne saurait trouver la véritable solution au problème que notre pays vit en dehors des citoyens qui vivent ce problème », indique le président de CREDD.

A en croire Pato Dondasse, ce choix n’est pas le fruit du hasard car il permet de faire le point sur le terrorisme au Burkina Faso et comprendre les facteurs aggravants de ce problème pour ensemble trouver des solutions.

Cette rencontre a réuni les acteurs avertis de la situation nationale, en l’occurrence les journalistes, les chercheurs, les experts, les représentants communautaires et bien d’autres. Les experts présents ont saisit l’occasion pour partager leurs expériences sur des thématiques précises en lien avec les causes profondes ainsi que les facteurs aggravants de la crise sécuritaire.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24