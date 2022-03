Guerre en Ukraine : La Russie bloque Facebook et punit de prison les « mensonges » sur l’armée

0 Partages Partager Twitter

Roskomnadzor a décidé de bloquer le réseau social Facebook (Meta Platforms) en Russie. Cela a été signalé sur le site web du ministère.

Comme expliqué dans Roskomnadzor, de telles mesures ont été prises en raison d’un accès limité aux médias russes. Depuis octobre 2020, 26 cas de ce type ont été enregistrés. Ces derniers jours, l’accès a été limité aux comptes de la chaîne de télévision Zvezda, RIA Novosti, Sputnik, Russia Today, ainsi qu’aux publications Lenta.ru et Gazeta.ru.

Ainsi donc, si vous êtes actuellement en Russie, vous ne pouvez plus accéder à votre compte Facebook. Vendredi 4 mars 2022, le président Vladimir Poutine a également entériné une loi qui prévoit de lourdes peines de prison pour toute personne publiant des « informations mensongères » sur l’armée russe.

Le blocage des médias d’État russe a encouragé Moscou…

Les mesures prises renforcent l’arsenal des autorités pour contrôler le récit qu’elles font à la population russe de l’invasion de l’Ukraine, présentée comme une opération limitée visant à protéger les Ukrainiens russophones d’un « génocide », commente Euronews.

Ces textes, qui s’appliquent à la fois aux médias et aux particuliers russes comme étrangers, sont entrés en vigueur après l’approbation par le Parlement russe et la ratification du président Vladimir Poutine tard dans la soirée. Avec cette nouvelle loi et le blocage des réseaux sociaux, la population russe n’a désormais quasiment plus accès qu’aux discours officiels de Moscou.

« Le blocage des médias d’État russe a encouragé Moscou à faire de même en bloquant les plateformes numériques basées en Occident, supprimant ainsi un canal essentiel par lequel certains Russes influents ont pu exprimer leur mécontentement à propos de la guerre. D’ailleurs c’était par ces médias que le président ukrainien Volodymyr Zelensky parlait directement au peuple russe, pour essayer de réduire le soutien populaire dont Moscou a besoin« , pense Alicia Wanless, Directrice du Partenariat pour les opérations à Carnegie Endowment for International Peace.

Les médias internationaux obligés de suspendre leur activité

Le journal russe indépendant Novaïa Gazeta a indiqué se voir « obligé de supprimer de nombreux contenus » pour éviter les sanctions, mais vouloir « continuer à travailler ».

A l’international, l’agence Bloomberg News et la BBC ont annoncé suspendre l’activité de leurs journalistes, et la chaîne américaine d’informations CNN la diffusion de ses programmes en Russie.

La nouvelle loi « semble écrite pour faire de chaque journaliste indépendant un criminel, par simple association, ce qui rend impossible de continuer à faire vivre un semblant de journalisme dans le pays », a déclaré John Micklethwait, le rédacteur en chef de Bloomberg. La BBC continuera à informer en russe depuis l’extérieur du pays.

