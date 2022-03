0 Partages Partager Twitter

L’artiste Rickson Dolex, à l’état civil Éric Pegdwendé Ouédraogo a présenté son nouvel opus, ce jeudi 10 mars 2022, à Ouagadougou. Fort de 10 titres, cet album chanté dans un style Reggae et qui traite des thèmes d’actualité et des sujets liés à la politique, sera officiellement disponible le 18 mars 2022 sur le marché des disques.

Après 10 ans d’absence, l’artiste Réggaeman Éric Pegdwendé Ouédraogo plus connu sous le pseudonyme de Rickson Dolex a présenté aux Hommes de médias son retour sur la scène musicale avec son 4ème album intitulé « Révolution ».

Cet opus de 10 titres, composé entre autres de « Thomas Sankara », de « Femmes battues », de « Ali baba », de « Président », « Sangui » et de « Bobo-Dioulasso », est un concentré de tubes, chanté en dioula et en français. Composée dans un rythme habituel de l’artiste, l’œuvre traite des thèmes comme la corruption, les conditions de la femme et des sujets liés à la politique.

A travers ces hits composés en collaboration avec plusieurs grosses pointures de la musique burkinabè, comme Dicko fils, Hamed Farra et Big Deasel, l’artiste entend ressusciter, musicalement l’esprit du capitaine Thomas Sankara, afin que les générations nouvelles surtout « conscientes » n’oublient pas cet esprit de révolution du « héros national ».

« Lorsqu’on parle de révolution, je ne fais pas seulement allusion aux coups d’État mais de s’attaquer aux vraies causes de ces coups d’État. On a bien vu que cette ancienne génération a prouvé qu’elle n’était plus capable de fournir de plan de sortie pour le peuple. Donc ma révolution n’est ni par coup d’État ou par insurrection mais en s’attaquant aux réelles causes de nos problèmes, causes des coups d’Etat. Et je souhaite que la nouvelle génération puissent utiliser cet esprit », a fait savoir Rickson Dolex.

En terme de promotion, le staff de l’artiste a indiqué avoir entamé une campagne intégrant tant les animateurs que les Hommes de médias afin de toucher le maximum de personnes. « Il faut dire qu’une sortie sur la ville de Bobo-Dioulasso est également prévue dans les perspectives », a ajouté l’auteur de « Révolution ».

Rickson Dolex est natif de la ville de Ouagadougou. En 1993, celui-ci s’initie à la musique à travers la guitare. Après son parcours scolaire, il va s’inscrire dans plusieurs instances de formations et finalement il fera sa première sortie un peu plus tard intitulée « Yiriba ».

Pour ce 4ème l’album, avant sa mise sur le marché, il comptabilise deux clips vidéo. Le rendez-vous est donc pris pour sa sortie officielle le 18 mars 2022.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24