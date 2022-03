Ouagadougou : Des fabricants d’huile non conforme à la consommation arrêtés

Les éléments de police du commissariat de Nongr-Maasom ont arrêté les truands d’un réseau qui se livrait à la fabrication des huiles alimentaires non conformes à la consommation. A l’issue des investigations, 912 bidons tous remplis d’huile et de 211 fûts dont 43 pleins d’huile et un camion destiné au transport de ces produits ont été saisis. L’information a été relayée aux médias ce jeudi 17 mars 2022.

Chez eux, un bidon de 20 litres revient à 13 500 FCFA. Alors qu’un bidon d’huile certifiée à la consommation s’achète à plus de 20 000 FCFA sur le marché. C’est dans un bidonville derrière le quartier industriel de Kossodo qu’ils avaient élus domicile pour produire leur huile ‘’sale’’ à la consommation.

La commissaire principale de police du commissariat de Nongr-Maasom, Natacha Zoungrana, a signalé que la principale auteure est une femme. Elle est présidente et détentrice d’un récépissé d’une association destinée à la fabrication des savons. Un récépissé d’ailleurs expiré depuis 2020.

Un récépissé expiré

Au grand étonnement de la police, c’est sous ce récépissé de la fabrication du savon que l’association agissait pour produire cette huile impropre à la consommation. Elle en a fait sa première activité. Le récépissé était non seulement expiré mais il était utilisé pour une autre fin.

Natacha Zoungrana a avisé que les résidus de la production de ces huiles étaient utilisés dans la fabrication du savon, première activité par essence de l’association. Mais ces savons, explique la commissaire, n’ont jamais répondu aux conditions exigées par le laboratoire national de santé publique pour qu’un produit soit mis sur le marché.

Huit personnes arrêtées

« Fort de cela, l’association s’est permise la production et la commercialisation d’huile alimentaire. La production de cette huile se fait dans des conditions d’hygiène et de sécurité très déplorables.

Des membres de l’association entendus, il est ressorti que la vice-présidente et la secrétaire s’étaient retirées de l’association avant ces pratiques illicites et ignoraient la production d’huile alimentaire initiée récemment par YF, présidente de l’association », a renseigné la commissaire principale de Nongr-Mâasom.

La nommée YF, cheffe de bande a déjà été condamnée par le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour des faits similaires.

« De notre enquête, il en résulte la mise aux arrêts de huit personnes présumées auteures de production et commercialisation d’huile impropre à la consommation, de tromperie et de blanchiment de capitaux, les activités de cette bande s’étendaient dans le Boulkiemdé, la Boucle du Mouhoun et à la frontière d’un pays voisin », a spécifié Natacha Zoungrana.

Des sociétés légalement reconnues

Les investigations ont montré que ce réseau travaillait en collaboration avec des sociétés reconnues légalement dans la vente d’huile pour faire couler la leur. Ils remplissaient des formalités pour pouvoir obtenir les documents de leurs marchandises pour faciliter la commercialisation.

« Ils profitent ainsi de ces commandes et chargent les bidons d’huile alimentaire impropre à la consommation issue de leur production et arrivent ainsi à se soustraire ou contourner le contrôle des services de douane », a ajouté la commissaire de Nongr-Maasom.

Aux dernières nouvelles après un test, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) atteste que ces huiles sont non conformes à l’utilisation alimentaire.

Les résultats du laboratoire national de santé publique sont toujours attendus. Mais partiellement, les résultats de l’analyse du laboratoire national, selon Natacha Zoungrana, révèlent que le matériel utilisé n’était ni homologué ni conforme.

Willy SAGBE

Burkina24

