Ouaga : Une grande quantité de bouteilles de 6 Kg de gaz butane saisie

La Direction de la Sécurité Publique de la Police Municipale de Ouagadougou a saisi ce jeudi 17 mars 2022 une grande quantité de bouteilles de 6 kg de gaz butane dans l’arrondissement 11, secteur 50 (quartier Karpala) pour vente illégale et non-respect des conditions de site de stockage des produits pétroliers gazeux.

Ces bouteilles de gaz étaient stockées dans une cour à usage d’habitation et présentaient un risque énorme pour les habitants de la cour et le voisinage, informe le Service de l’Information et de la Communication de la Police Municipale de Ouagadougou.

Par ailleurs, la Police Municipale invite la population à dénoncer ces genres de pratiques auprès de ses services pour des actions immédiates à entreprendre afin de préserver la sécurité publique.

Toujours selon les écrits du service, la police municipale informe que la commercialisation des produits spécifiques comme le gaz butane est régie par des textes règlementaires. Toute personne morale ou physique qui désire exercer dans ce domaine peut prendre attache avec les services du ministère de l’énergie pour tout renseignement.

Contacts : ligne verte 80.00.11.03, numéro WhatsApp (uniquement sur messagerie) 70.00.83.41

