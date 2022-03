Spectacle d’humour au Burkina Faso : Lajaguar remercie ses partenaires

0 Partages Partager Twitter

Après avoir réuni environ 4700 spectateurs lors de son spectacle le 05 mars 2022, l’artiste humoriste burkinabè Lajaguar a traduit sa reconnaissance à ses partenaires à travers une remise d’attestations le jeudi 17 mars 2022 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Lajaguar a remis des attestations de reconnaissance à ses partenaires composés de médias, de parrains, d’entreprises et de particuliers qui ont donné un coup de pouce pour la réussite de son spectacle d’humour (One man show) tenu le 05 mars 2022 à Canal Olympia de Ouagadougou.

Selon l’artiste et son staff, par ce spectacle qui a réuni environ 4700 spectateurs, Lajaguar détient le record de la mobilisation en matière de spectacle d’humour (one man show) au Burkina Faso. Alors s’ils s’en félicitent, l’artiste et son équipe doivent cet exploit à ses partenaires.

« J’ai tenu avec mon staff à vous dire merci de notre manière. C’est peut-être grâce à ce que vous avez écrit que quelqu’un a appris qu’il y a un humoriste qui s’appelle Lajaguar et qui tient un spectacle et cette personne de Boussé a pris le car pour venir regarder le spectacle.

Pour nous, derrière notre objectif, c’est de montrer que le peuple burkinabè peut s’unir pour faire quelque chose de bien. Aucun artiste n’a été vu à l’international sans la presse.

Ce sont les gens de la presse qui les ont emmenés en haut. Donc ma vision est que les gens puissent comprendre que artiste, humoriste, journaliste, entrepreneur, il y a ça au Burkina Faso et ils sont très talentueux », a laissé entendre Lajaguar.



Tout en se projetant pour un autre spectacle de grande envergure en 2025, l’artiste se dit favorable aux critiques dans le sens de l’amélioration de son art. « Demain sera meilleur, c’est le début d’une histoire qui commence comme ça », a-t-il terminé.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article