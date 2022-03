Plateforme numérique MRV du Burkina Faso : Renforcement des capacités des acteurs nationaux

0 Partages Partager Twitter

Le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement durable (SP/CNDD) à travers l’Observatoire National du Développement Durable (ONDD), sa structure en charge de la coordination du cadre de développement d’un système national de mesurage, de rapportage et de vérification (MRV) a organisé des sessions de formation sur la plateforme MRV.

La suite après cette publicité

Du 14 au 18 mars à Ouagadougou, les administrateurs, animateurs et points focaux MRV sectoriels du Burkina ont bénéficié d’un renforcement de capacité sur l’utilisation de la plateforme MRV avec l’appui de l’ambassade de la Suède et celui de l’Institut Mondial pour la Croissance verte (Global Green Growth Institute-GGGI).

Une diversité des participants

Les participants ciblés nous viennent des départements du SP/CNDD dont l’Observatoire National du Développement Durable (ONDD), le département de la coordination des conventions internationales (DCCI), le département des politiques de développement durable (DPDD), d’autres départements des ministères fournisseurs de données, des acteurs de la société civile contribuant à la collecte de données, des associations, des centres de recherche et des initiatives des ONG produisant des données dans le cadre du changement climatique.

La valeur ajoutée des échanges

Les participants ont pu découvrir les fonctionnalisés de la plateforme conçue avec le logiciel système de publication pour l’Internet partagé (SPIP). Ils ont énormément suggéré des idées à prendre en compte pour enrichir le contenu. Des échanges de bonnes pratiques sur la base des expériences antérieures des participants ont permis d’adapter le contenu des communications des sessions et d’orienter les participants sur le type des informations pouvant être partagées sur la plateforme MRV.

Importance de la plateforme

La plateforme numérique MRV a pour objectif principal d’améliorer la collecte et les partages des données sur les inventaires des gaz à effet de serre, les actions d’adaptation et d’atténuation. Il servira de canal pour le partage des informations sur les flux de financement climatique, les transferts de technologie, et les renforcements des capacités des acteurs.

La plateforme permettra de répondre aux exigences du cadre de transparence renforcé de l’Accord de Paris en permettant aux chercheurs, étudiants et autres personnes s’intéressant au MRV sur le plan national et international d’avoir facilement accès aux données climatiques du Burkina Faso.

Concernant l’Institut Mondial pour la Croissance Verte, GGGI

GGGI est une Institution intergouvernementale qui a été créée en 2012 à la Conférence Ri0+20 des Nations-Unies sur le développement durable. Elle vise à aider les pays en développement et les économies émergentes à atteindre une croissance économique durable et inclusive. L’adhésion du Burkina Faso à l’Institution date de 2018.

Les activités de GGGI Burkina Faso sont publiées sur Facebook avec l’identifiant suivant : @GGGIBurkinaFaso et sur Twitter avec l’identifiant suivant : @GggiBurkinafaso.

Correspondance particulière

Pour Burkina 24

Écouter l’article