Littérature : « Les Caprices du 21e siècle », un recueil fait par un jeune et pour les jeunes

« Les Caprices du 21e siècle », recueil de nouvelles, de Maliki Zoré, Professeur certifié d’Anglais, a été dédicacé le samedi 19 mars 2022, au siège des éditions Plum’Afrik, à Ouagadougou. Ce fut une occasion pour l’auteur de se présenter et de présenter son œuvre.

L’œuvre dédicacée est un recueil de nouvelles de 128 pages subdivisé en dix nouvelles, avec une couverture à forte dominance de bleu ciel comme couleur. En filigrane de cette couverture, une étendue de gratte-ciel.

« Les Caprices du 21e siècle », puisque c’est de ce recueil dont il est question, traite de plusieurs thématiques à savoir la corruption, la sexualité, la religion, la politique, etc. Les thématiques de religion et de politique, telles que développées dans le recueil, ont été reprises par l’auteur.

« Quand nous prenons par exemple la politique et la religion, nous avons essayé de faire une comparaison. La religion de nos jours est devenue comme la politique. On constate des sous-groupes dans une même religion comme en politique. On constate l’escroquerie dans la religion comme en politique. Nous voulons donc attirer l’attention de nos frères religieux sur le fait que la religion n’est pas un business. La religion est une croyance donc, on ne doit pas faire de la religion, un business », a expliqué Maliki Zoré.

Également Professeur certifié d’Anglais, M. Zoré promet que sa première œuvre littéraire « sera très bientôt traduite en anglais ».

Le recueil est préfacé par Salam Dondasse, Enseignant de littérature et de civilisation américaine à l’université Joseph Ki-Zerbo. Dans sa préface, il indique que l’œuvre « dénonce les tares de la société » et souhaite que la jeunesse se l’approprie.

Vendue au prix unitaire de 3 000 F CFA, l’œuvre est disponible au Center for langage improvement, aux éditions Plum’Afrik, dans les librairies de l’Université Joseph Ki-Zerbo et dans les villes de Dori, Kaya, Boromo, Bobo-Dioulasso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

