Etats-Unis : Will Smith porte une gifle à Chris Rock au cours de la cérémonie des Oscars

0 Partages Partager Twitter

États-Unis – Chris Rock n’aurait pas dû faire cette blague sur l’épouse de Will Smith. Cela lui aura coûté une violente gifle de la part du Prince de Bel Air lors de la 94e cérémonie des Oscars qui s’est déroulée dans la nuit du dimanche 27 à lundi 28 Mars 2022 à Los Angeles.

La suite après cette publicité

La soirée des Oscars 2022 aux Etats-Unis a été marquée par l’affaire Will Smith par ailleurs primé pour avoir joué le père de Serena et Venus Williams dans La Méthode Williams.

Un gros malaise est survenu au cours de cette soirée de distinction après la cinglante gifle de Will Smith à son collègue Chris Rock après une blague sur sa femme précisément sur le crâne rasé de Jada Pinkett-Smith qui avait déjà publiquement évoqué de par le passé son alopécie, caractérisée par une perte de cheveux.

Will Smith monte alors sur scène et lui porte le coup. Toute la salle croit à un gag. La gifle est pourtant vraisemblable et quand Chris Rock tente de dédramatiser la situation, Will Smith revient à la charge en lui criant dessus : « le nom de ma femme ne sort pas de ta putain de bouche ».

Peu de temps après, il remonte sur scène chercher le premier Oscar de sa carrière pour le rôle de Richard Williams, le père aux méthodes controversées des championnes de tennis Serena et Venus.

L’acteur fond en larmes et se confesse : « Je veux m’excuser auprès de l’académie (…) Richard Williams défendait sa famille avec férocité, commence Will Smith. Dans notre métier, on doit accepter le manque de respect, sourire, faire semblant que ça ne vous touche pas. Je veux m’excuser auprès de l’académie et de mes collègues. L’amour vous fait faire des folies ».

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

Écouter l’article