Belgique # Burkina : « Il faut rester solide », selon Dango Ouattara

Aboubacar Dango Ouattara n’a pas réalisé son meilleur match face au Kosovo en amical disputé le jeudi 24 mars 2022. Face à la Belgique, l’attaquant des Etalons veut éviter les erreurs commisses contre le Kosovo.

« Tous les matchs de l’équipe nationale sont de grands matchs », rappelle d’abord Aboubacar Dango Ouattara. Après avoir perdu (5-0) contre le Kosovo, les Etalons espèrent faire bonne figure contre la Belgique, la première nation au classement FIFA. Pour le jeune attaquant, l’équipe doit éviter les précipitations : « C’est une grosse équipe. Il ne faut pas tomber dans le piège du match passé. Il faut rester solide. Le reste, ça va venir ».

Face à une nation comme la Belgique qui domine le classement FIFA depuis plusieurs années, le joueur formé à l’Académie foot plus (AFP) de Ouagadougou pense être à la hauteur du rendez-vous.

« C’est un match de football. Dès que tu es sur le terrain, c’est que tu as le talent, tu as le niveau de jouer au foot. Il faut rester concentré, rester solide comme à la CAN, rester groupé comme le coach l’a demandé et jouer en équipe », soutient Dango Ouattara.

Le match contre la Belgique est prévu ce mardi 29 mars 2022 à Bruxelles à 18h45 GMT sous la houlette de l’entraîneur par intérim Oscar Barro.

