Kosovo vs Burkina Faso (5-0) : « On n’a pas su être patients », regrette Oscar Barro

Les Etalons du Burkina Faso sont tombés (5-0) contre l’équipe du Kosovo en match international amical le jeudi 24 mars 2022. Pour le sélectionneur par intérim Oscar Barro, son équipe a fait preuve de précipitation et n’a pas joué comme il le souhaitait.

Le premier constat de Oscar Barro après la défaite (5-0) face au Kosovo, c’est les points positifs de cette rencontre internationale amicale. « On n’a pas été très mauvais dans le jeu. On a fait pratiquement jeu égal avec le Kosovo dans la tenue du ballon », commente Oscar Barro. Cependant, le technicien burkinabè sait qu’en football, la question qui se pose est de savoir qui a gagné.

Le sélectionneur par intérim a déjà identifié les points négatifs lors de cette rencontre. « Malheureusement sur des détails, nous avons pêché. Cela veut dire que nous devons travailler beaucoup sur les détails. De l’inattention ou encore du manque de vigilance, tout de suite, on paye cash.

On avait un peu de difficulté dans le repositionnement de l’équipe. Ce qui a fait qu’on avait des difficultés pour les contenir. D’autre part, le fait d’encaisser très vite, nous avons cherché à remonter le but dans l’euphorie », souligne Oscar Barro. Il fait également le constat que l’équipe adverse a profité des espaces et faire preuve de qualité technique individuelle et de rapidité dans le jeu.

Une mauvaise stratégie

Les Etalons ont été menés dès la 3e minute de jeu. Edmond Tapsoba et ses partenaires ont rapidement voulu refaire leur retard. Cela n’a pas payé, reconnait Oscar Barro : « On n’a pas su être patients. C’est une équipe que nous ne connaissons pas du tout. On n’a pas de très grandes informations.

C’est une équipe qui a été reconstruite contrairement aux informations qu’on avait sur elle. On est monté en bloc haut, se disant qu’il fallait aller les chercher pour remonter le but. Malheureusement, on prend un deuxième but avant la mi-temps. Nous avons tiré plus au but que les Kosovars mais rien n’a marché. Même en allant raté un penalty ».

Toutefois Oscar Barro sait déjà ce qu’il faut corriger. « Dans la tenue du ballon, on n’a pas été très mauvais. Dans la création des occasions, non plus, on n’a pas été ridicules. Mais, il faut finir les actions. Nous avons pêché à la finition. A la défense, il faut réajuster les choses surtout sur les côtés. On doit travailler tout cela. Nous avons travaillé pendant deux jours. Notre bloc, ce n’est pas ce qu’on voulait. Ce n’est pas compact. C’est large », déplore Oscar.

Se rattraper face à la Belgique

Après cette défaite contre le 111e mondial au classement FIFA, les Etalons doivent affronter la Belgique le 29 mars prochain à Bruxelles. Oscar Barro espère récupérer certains joueurs absents pour cette rencontre comme Issa Kaboré, Blati Touré, Issoufou Dayo, Hervé Koffi entre autres. Pour cette rencontre, il s’est montré plutôt confiant : « Nous allons faire un meilleur match contre la Belgique, j’en suis persuadé ».

Oscar Barro, entraîneur de l’équipe nationale locale a été nommé sélectionneur par intérim en remplacement de Kamou Malo. Ce dernier avait conduit les Etalons à la quatrième place de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 au Cameroun.

