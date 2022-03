Amical : Les Étalons battus par les Dardanët du Kosovo (5-0)

0 Partages Partager Twitter

Les Etalons du Burkina, version Oscar Barro, sélectionneur intérimaire, ont perdu leur premier match amical après la CAN 2021. L’équipe burkinabè s’est inclinée 5 à 0 contre les Dardanët de Kosovo. C’est la deuxième défaite des Etalons face au Kosovo.

Oscar Barro avait prévenu. L’équipe du Kossovo, 111e au classement FIFA, n’est pas à négliger. Et cela, si les Etalons (56e classement FIFA) devaient en douter, ils l’ont appris à leurs dépens. Pour ce premier match après le retour de la CAN 2021 où les Etalons ont pris la quatrième place, le score était salé pour ce match international amical : 5-0. L’équipe de Oscar Barro n’a pas retrouvé ses marques.

Pour cette rencontre, le nouveau maitre à penser des Etalons devait faire sans Hervé Koffi, absent pour blessure. Sur l’aile gauche, Abdoul Guébré pallie l’absence de Issa Kaboré alors que Bryan Dabo est positionné à côté de Adama Guira au milieu de terrain.

Les maladresses des Etalons

Pas de temps de temps d’observation. Les Kosovars, entraînés par Alain Giresse, mettent la pression dès le début du match. Les Etalons (3e min) sont cueillis à froid (1-0) par l’intermédiaire de Fidan Aliti Il réussit à reprendre le ballon au deuxième poteau pour tromper Farid Ouédraogo.

La réaction burkinabè tarde. A la 20e minute, les Kosovars, devant leurs publics, prennent confiance. Arsrtit Selmani, aggrave le score 2 à 0 d’une frappe enveloppée du plat du pied. Défaut de marquage des Etalons.

Les Etalons essaient de prendre le match en main. Cheick Djibril Ouattara qui oblige le gardien à dévier le ballon en corner. Puis Cyrille Bayala sur le côté droit sollicite à nouveau le gardien kosovar Samir Ujkani. Les Etalons se montrent plus présents dans l’animation offensive mais se montrent maladroits. Ce qui profite aux Dardanët.

Penalty manqué

En deuxième période, les Etalons marquent leur présence dans le camp kosovar. L’équipe locale a du mal à sortir de son camp. Mais sur une contre-attaque, l’équipe du Kossovo profite de l’espace et inscrit le troisième but (3-0). Les Etalons ont l’occasion de réduire le score sur un penalty provoqué par Bryan Dabo.

Edmond Tapsoba voit son tir repoussé par Samir Ujikani. Maladroits, les kosovars plus techniques, plus rapides et plus vifs inscrivent deux autres buts grâce à Milot Rashica (68e) et Toni Domgjoni (75e). L’autre tâche noire lors de cette rencontre est le carton rouge de Bryan Dabo alors qu’il venait juste d’être remplacé. En mars 2018, les Etalons sous Paulo Duarte avaient perdu (2-0) contre cette même équipe du Kosovo.

Le mardi 29 mars 2022, les Etalons seront cette fois face à l’équipe de la Belgique, première nation au classement FIFA.

