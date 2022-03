Burkina Faso : Fin de formation pour 14 anciens professionnels de la Radio jeunesse francophone

0 Partages Partager Twitter

Fin de formation à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) de 14 anciens animateurs de la Radio jeunesse francophone désormais Radio jeunesse Sahel. Les récipiendaires ont reçu leurs attestations ce jeudi 24 mars 2022 à Ouagadougou. Ils ont été outillés principalement sur les techniques et productions radiophoniques pendant 200 heures de cours.

Après plus de deux mois formation, les bénévoles de la Radio jeunesse francophone ont parcouru avec brio, les modules qui leur étaient proposés. La formation a porté essentiellement sur le service technique, l’animation de l’antenne radio, la production d’émission radio et l’administration de la radio. Ils ont eu droit à plus de 200 heures de cours.

Saidou Zongo, secrétaire général du ministère en charge des affaires étrangères, a mentionné que cette formation est le fruit de la bonne collaboration entre le Burkina Faso et l’organisation internationale de la francophonie (OIF).

Il est convaincu que cette formation a permis aux impétrants de réviser leurs connaissances et de renforcer leurs fondamentaux dans la pratique radio. « Le gouvernement du Burkina Faso et l’OIF voulaient à travers la présente formation contribuer à votre insertion professionnelle après la fermeture de la Radio jeunesse francophone », a-t-il précisé.

Pour sa part, André Abel Barry, représentant de la secrétaire générale de l’OIF, s’est dit content du fait que leur organisation ait respecté l’engagement pris en septembre 2020. Cet engagement, signale-t-il reposait sur trois points.

Il s’agit notamment d’accompagner les ex-bénévoles de la radio jeunesse à travers une formation ; leur proposer des mesures d’accompagnement, et enfin déterminer la nouvelle ligne éditoriale de cette nouvelle radio.

Il a rappelé que cette radio a été une actrice majeure de l’émergence des jeunes talents au Burkina Faso. Ainsi, il les a exhortés à travailler pour conserver ces acquis. Il leur a promis l’accompagnement de l’OIF pour l’atteinte de leur mission.

Dr Régis Balima a, au nom des encadreurs a fait savoir que cette formation a été un cadre de partage d’expérience entre les impétrants et les formateurs. Il a souligné que cette formation avait pour objectif principal de renforcer les capacités des apprenants. Ce qui a été fait, affirme-t-il.

Selon Régis Balima, cette session a été en phase avec les attentes. Non seulement que les récipiendaires ont beaucoup appris mais les encadreurs ont aussi reçu d’eux.

Le représentant des formés, Issouf Ouédraogo a tenu à remercier les formateurs qui, selon ses propos se sont dépouillés de leurs connaissances pour les outiller. Il a ainsi exprimé sa satisfaction et celle de ses camarades pour cette formation qui les ragaillardit davantage.

