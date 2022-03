Forum mondial de l’eau : Les femmes scientifiques réfléchissent sur la problématique de l’eau au Burkina

0 Partages Partager Twitter

En marge de la 9e édition du forum mondial de l’eau qui se tient 21 au 26 mars 2022 au Sénégal, l’Association des Femmes Scientifiques du Burkina (AFSCIB) a tenu une soirée Scientifique sur la journée mondiale de l’eau ce jeudi 24 mars 2022 à Ouagadougou.

La journée mondiale de l’eau qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993 célèbre l’eau et sensibilise sur l’accès à l’eau dans le monde. « Il s’agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l’eau ».

L’édition de 2022 coïncide avec la 9e édition du forum mondial de l’eau, organisée tous les trois ans dont la présente édition se tient du 21 au 26 mars à Dakar au Sénégal autour du thème « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement ».

A cette occasion, l’AFSCIB a réfléchi sur la « Sécurité de l’eau pour la paix et le développement au Burkina Faso. Pour le docteur Mamounata Belem, présidente de l’AFSCIB, l’objectif de la soirée est de contribuer aux débats à travers les échanges Scientifiques sur le thème mondial.

« S’approprier cet évènement mondial est pour l’AFSCIB une volonté affichée de réfléchir et de partager les connaissances et expérience autour du thème du forum. Ainsi l’AFSCIB en tenant compte du contexte qui est le nôtre au Faso, retenu des sous thèmes pour orienter les communications à présenter », a indiqué Mamounata Belem.

Allasoun Sori, représentant du ministre en charge de l’eau, n’a pas manqué d’évoquer l’importance de l’initiative de l’AFSCIB. « Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes d’eau notamment la situation des déplacés qui sont près de 2 millions d’habitants qui n’ont pas accès à l’eau suffisante.

Donc c’est un cadre de véritable plaidoyer auprès des autorités pour qu’elles puissent porter une attention particulière sur l’eau qui est vitale et une clé de développement durable », a-t-il laissé entendre.

« En tant que femmes Scientifiques nous nous sommes senties interpelées pour apporter notre contribution à ce débat mondial à travers les échanges scientifiques sur la problématique de l’eau.

Nous avons vu que des infrastructures hydrauliques ont été sabotées dans la région du Sahel et ce sont des arrières effets de l’insécurité au Burkina dont le thème tombe à pic pour le Burkina Faso. Nous voulons contribuer à ce débat et aussi faire des propositions.

En tant que femmes Scientifiques et mères, c’est la mère et l’épouse qui s’occupent du problème d’eau dans les ménages donc à plus d’un titre nous sommes interpellées », a terminé la présidente de l’AFSCIB.

En rappel l’Association des Femmes Scientifiques du Burkina a été créée en 1993 au CNRST et reconnue officiellement en 1996. Elle a pour objectif entre autres le renforcement des statistiques des femmes scientifiques, contribuer à l’avancement de la recherche scientifique et technologique au Burkina Faso etc.

