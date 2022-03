Étalons : « Contre la Belgique, on va mieux corriger nos erreurs » (Edmond Tapsoba)

Véritable choc après la défaite (5-0) des Etalons face à l’équipe du Kosovo en match international amical disputé le jeudi 24 mars 2022. Un score inattendu. Pour Edmond Tapsoba, les Etalons n’ont pas respecté les consignés du sélectionneur.

« C’est un match difficile avec un lourd score. On doit apprendre de nos erreurs et continuer à travailler », s’est expliqué Edmond Tapsoba à la fin du match entre les Etalons du Burkina Faso et l’équipe du Kosovo. Le défenseur du Bayer Leverkusen a été impuissant face aux cinq buts encaissés par l’équipe burkinabè.

Pour lui, les joueurs ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes : « Tout le monde l’a vu, on n’a pas respecté les consignes du coach. A 2-0, à la mi-temps, on voulait sortir pour égaliser et eux passaient par des contre-attaques dans notre dos. C’est ce qui a fait que le score s’est aggravé ainsi ».

Se rattraper face à la Belgique

Désormais, l’équipe doit se tourner vers la préparation du match amical contre la Belgique. Celle-ci est classée première nation au classement FIFA. Le niveau sera encore plus élevé. Edmond Tapsoba en est conscient. « Contre une équipe comme la Belgique, c’est le très haut niveau. On va nous ressaisir, apprendre de nos erreurs. Contre la Belgique, on va mieux corriger nos erreurs », promet Tapsoba.

Il s’agissait de la première rencontre amicale des Etalons après la quatrième place acquise à la CAN 2021 au Cameroun. Le 29 mars prochain, les Etalons seront face aux Diables rouges de Belgique pour le deuxième match amical de cette période FIFA.

