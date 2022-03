Kosovo vs Burkina Faso (5-0) : « On a pas respecté les consignes » (Gustavo Sangaré)

Après la défaite face au Kosovo en match amical disputé le jeudi 24 mars 2022, Gustavo Sangaré a regretté le non-respect de la discipline tactique. C’est ce qui explique selon lui, la lourde défaite (5-0).

Pour Edmond Tapsoba, capitaine des Etalons, face au Kosovo, les Etalons n’ont pas respecté les consignes du sélectionneur Oscar Barro. C’est également l’avis du milieu de terrain des Etalons Gustavo Sangaré. « C’était un match difficile. Le coach a donné des consignes. On n’a pas respectées. On n’a pas respecté les consignes du coach et on s’est fait punir », admet Gustavo Sangaré en fin de match.

Selon le premier buteur de la CAN 2021 au Cameroun, le sélectionneur par intérim Oscar Barro a fait des propositions à l’entraîneur. Mais, l’équipe n’a pas respecté le plan de jeu mis en place. Il s’agit d’un manque de respect. « Nous n’avons pas respecté les consignes. Nous-mêmes, on ne s’est pas fait respecter. On n’a pas respecté le pays », insiste-t-il.

Gustavo promet tout de même que l’équipe va se battre : « On va vite oublier ce match pour se concentrer sur celui contre la Belgique. On va travailler sur nos erreurs pour faire un bon match ».

Le match contre les Diables rouges de la Belgique est prévu pour le mardi 29 mars 2022 à Bruxelles.

