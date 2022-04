Mode : Les mannequins de « Ora Agency » prêts à conquérir les grands podiums

0 Partages Partager Twitter

La cérémonie officielle de sortie de promotion des élèves mannequins de « Ora Agency » a eu lieu dans la soirée du samedi 02 avril 2022. Elle concernait les élèves de la 1ere et la 2e promotions.

Ora Agency est une agence qui forme et qui met à disposition des structures intéressées, des hôtesses événementiels, hôtesses Spot Vidéo, hôtesses podium, des haies d’honneur et de mannequins… Ce Samedi 02 avril 2022, elle a procédé à la cérémonie de sortie officielle des élèves de sa première et deuxième promotion. Au terme de la formation, ce sont plus d’une quarantaine d’élèves qui en ressortent aguerris.

Selon la promotrice Gnoumou Hinissan Flore Marina, la formation des élèves s’est étalée sur 9 mois d’apprentissage pour la première et 7 mois pour la deuxième promotion. Et ils ont été formés essentiellement sur la prestance, la démarche, la présence scénique et la pose devant la caméra. Elle a aussi adjoint que ces mannequins qui sortent sont prêts pour le marché de l’emploi.

« Ils sont formés à comment se tenir devant une caméra, comment marcher, comment prendre une photo et comment s’exprimer. On les forme également à comment assister à un entretien d’embauche. Nous, on leur a donné une formation, c’est à eux de chercher à se perfectionner. Ceux que nous trouvons bons seront recrutés et seront des mannequins en temps plein de Ora Agency », a expliqué Flore Marina.

La promotrice a par ailleurs signifié que les deux premières promotions étaient ouvertes à tous les passionnés du mannequinat, mais les règles pourraient changer pour les prochaines promotions.

« A Ora Agency, il n’y avait pas de conditions. On recrutait tout le monde. Que ce soit les filles fortes ou les filles fines ainsi que les garçons. On ne faisait pas de discrimination mais je me dis que pour la 3e promotion il y aura des critères », a-t-elle ajouté.

Poda Jeannine, une des élèves sortantes, a confié qu’elle a appris auprès de cette agence malgré les difficultés qui se sont présentées au fil du temps.

« J’ai beaucoup appris car au début ce n’était pas simple. Je ne marchais pas comme maintenant. J’ai appris à marcher avec élégance avec les talons comme un bon mannequin. J’espère qu’on me retienne dans l’agence et que je vais défiler sur des grands podiums », a-t-elle révélé.

La soirée a été agrémentée tout d’abord par un défilé de mode des mannequins en fin de formation. Elle a été poursuivie par des prestations artistiques et humoristiques. Les élèves ont reçu des attestations certifiant la fin effective de leurs formations.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

