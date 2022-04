Remerciements de la célébration de la vie de Mr Pierre H. Guiguemdé

0 Partages Partager Twitter

Sa Majesté le Naaba Yemdé de Koupèla,

Le Widi Naaba de Koupèla,

Le Koupelem Naaba,

Le Dimistenga Naaba,

Le koumteiga Naaba,

Les grandes familles Guiguemdé, Yaméogo, Nyamwéogho, Balma, Belemsigri, et Napon, les

enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, ainsi que les familles alliées,

Très touchés par les soutiens multiples et multiformes reçus lors du rappel à Dieu de leur père,

frère, cousin, oncle, beau-père, grand-père, et arrière-grand-père, Monsieur Pierre H.

Guiguemdé, Diplomate à la retraite, décédé le Mercredi 16 mars 2022 à Montreal, au CANADA

Adressent leur sincères remerciements à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, leur ont

manifesté leur amitié et leur proximité lors de cette douloureuse circonstance.

La famille se garde de citer des noms, de peur d’en oublier. Par la même occasion, ils vous

informent que des messes seront dites pour le repos de son âme le dimanche 10 avril 2022

selon le programme suivant :

● 7h00, 9h00, 11h00 et 18h30 à la Cathédrale de l’Immaculée conception de Ouagadougou

● 8h00 à la Paroisse Jean XXIII

● 18h30 à la Paroisse Jean XXIII (le samedi 9 avril 2022)

● 7h00, 9h00, et 18h30 à l’Église Notre-Dame du Rosaire de Kologh-Naba

● 7h00, 9h00 et 18h30 à l’Église Sacré-Cœur de Dapoya

● 7h00, 9h00 et 18h30 à la Paroisse Christ-Roi de Pissy

● 7h00, 9h00 et 18h30 à la Paroisse Notre-Dame des Apôtres de la patte-d’oie

● 7h00, 9h00, 11h00 et 18h30 à la Paroisse Saint-Camille de Dagnoin



Paix à son âme et Union de prières

